Jak projektować żywność przyszłości?

Podczas 2,5-dniowych bezpłatnych warsztatów 23-25 października uczestnicy poznają i wykorzystają w praktyce metodologię service & human design. Celem warsztatów jest wypracowanie rozwiązań na realne problemy i wyzwania z którymi zmagają się firmy i organizacje z sektora rolno-spożywczego. Dla najciekawszych rozwiązań, które powstaną podczas warsztatów otrzymają nagrody oraz wsparcie w realizacji i wdrożeniu pomysłu przez EIT Food. Do wygrania jest ponad 12 tysięcy złotych!

Obszary, którymi między innymi będą zajmować się w tym roku uczestnicy to zrównoważona produkcja żywności i rolnictwo, alternatywne źródła białka czy zaufanie konsumenta i identyfikowalność produktów spożywczych i surowców. Podczas warsztatów, konsultacji na temat wyzwań i realiów wprowadzania innowacji w firmach będą udzielać eksperci reprezentujący m.in. Danone, Maspex, MOWI, Lisner, Banki Żywności, Roślinnie Jemy oraz wiele innych. Jest to szczególna okazja aby od podszewki zrozumieć wyzwania przed jakimi stoją różne organizacje związane z produkcją żywności i razem z nimi wspólnie opracować innowacyjne rozwiązanie.

„ Tego typu warsztaty, które stanowią forum, na których spotykają się ludzie z totalnie różnych obszarów działania […] to jest świetna okazja ku temu, żeby nawzajem stymulować się do tworzenia i współtworzenia pomysłów absolutnie nieschematycznych.” – opisuje swoje wrażenia Anna Rogalska, Packaging Development Engineer w Danone, ekspert ubiegłorocznych warsztatów.

Uczestnicy Challenge Labs będą tworzyć zespoły zróżnicowane pod względem wiedzy i umiejętności. Z tego względu EIT Food zaprasza do aplikacji osoby, z najróżniejszym wykształceniem i doświadczeniem. Uczestnikiem mogą zostać absolwenci/młodzi specjaliści z technologii żywności, biotechnologii, nauk o żywieniu, informatyki, psychologii i kierunków biznesowych, ale przede wszystkim posiadający pasję do zrównoważonej żywności i nowych rozwiązań w tym sektorze. Jak ważne jest, aby zespoły tworzyły osoby z różnymi umiejętnościami i perspektywami podejścia do problemu i jak to wpływa na proces innowacji opowiada m.in. jeden z ekspertów Challenge Labs, Michel Sturtz, dyrektor Innowacji w MOWI.