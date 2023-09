W Amsterdamie odbył się szczyt poświęcony rolnictwu regeneratywnemu - Regenerative Agriculture and Food Systems Summit 2023. Z uwagi na zmiany klimatyczne mające wpływ na sektor produkcji i przetwórstwa żywności, konferencja miała szczególne znaczenie.

Rolnictwo regeneratywne to sprawa wszystkich

Moje wrażenia i wnioski z przebiegu dyskusji i udziału w grupach problemowych są następujące. Mamy niewątpliwy problem ze zdefiniowaniem pojęcia rolnictwa regeneratywnego, i to nie tylko na poziomie poszczególnego rolnika, którego trzeba przekonać do zmiany sposobu gospodarowania w tym kierunku, ale także na poziomie rządów i samej Komisji Europejskiej - relacjonuje Marcin Hydzik, prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka, który brał udział w tej konferencji.

Kolejny istotny element - ważną rolę mają do odegrania przetwórcy, gdyż rolnicy muszą być przez nich wspierani w procesie transformacji na rolnictwo regeneratywne. Podstawą jest tu zaufanie wynikające często z kilkuletniej współpracy, chodzi w końcu o zmianę nastawienia rolników o 180 stopni w kierunku nieraz odbieranym przez nich jako ryzykowny. Przy czym rolnicy nie potrzebują gotowych przepisów, ale know how w postaci wskazówek, porad, weryfikacji i monitorowania dotychczasowych działań

Trudno przekonać rolników

Największa trudność w przekonaniu rolników do zmiany sposobu gospodarowania to brak możliwości jednoznacznego określenia o ile procent wzrosną ich dochody – czyli czy będzie się to im opłacać. Każdy rolnik to konieczność indywidualnego, precyzyjnego podejścia - stąd ważna rola doradztwa rolniczego, ale także pokazywania dobrych praktyk i przykładów innych rolników. Trzeba również rozważyć, czy nagradzać przede wszystkim osiągnięte efekty, a nie sam wysiłek wdrażania rolnictwa regeneratywnego.

Problemy, z którymi trzeba się zmierzyć

W wyniku dyskusji udało się określić trzy grupy problemów, z którymi trzeba się zmierzyć przy wdrażaniu rozwiązań związanych z rolnictwem regeneratywnym. Jest to zmiana lokalnego podejścia do systemu żywności (banki, samorządy, organizacje ekologiczne, ubezpieczyciele), przekonanie rolników (przykład innych rolników jest tutaj najlepszy zważywszy na konserwatywne podejście tej grupy społecznej do zmian) oraz zapewnienie wyników (produkty powstałe jako efekt rolnictwa regeneratywnego muszą być sprzedawalne na rynku, zmniejszenie ryzyka transformacji z rolnictwa tradycyjnego - to się musi opłacać i być efektywne ekonomicznie);

Warto zauważyć, że dotychczas w promowaniu rolnictwa regeneratywnego dominował pogląd, że zmiana jest konieczna ze względu na zmiany klimatyczne i ograniczanie emisji. A przecież do tego dochodzi równie istotna kwestia, powiązana z tą pierwszą, a mianowicie zapewnienie ciągłości łańcucha dostaw produktów rolniczych do przemysłu przetwórczego Jest to więc problem zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego - mówi prezes ZPPM

Case study

W kwestii dobrych praktyk został przytoczony znamienny przykład z jednego z najstarszych na Słowacji gospodarstw stosujących wyłącznie techniki regeneracyjne od 2017 roku. Gospodarstwo o powierzchni 637 ha osiągnęło następujące rezultaty po ustaniu nawożenia:

10 ton kukurydzy/ha

zredukowanie zużycia paliwa o 60%

zwiększenie zysków o 25%

zredukowanie śladu węglowego o 80%

sekwestracja: 24,11 ton CO2/ha/rok



Konferencja uświadomiła, przed jakim trudnym wyzwaniem stoimy wspólnie jako producenci i przetwórcy. Związek Polskich Przetwórców Mleka postanowił podjąć wyzwanie i opracowuje raport o przyszłości polskiego mleczarstwa w kontekście zmian klimatycznych sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka. Raport jest już na ukończeniu, czeka nas jeszcze sesja dialogowa z najlepszymi ekspertami z naszej dziedziny. Już w październiku będziemy dzielić się z naszą branżą naszymi ustaleniami - mówi Marcin Hydzik

