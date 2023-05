Gospodarka obiegu zamkniętego, zrównoważony rozwój, odpowiedzialność społeczna, ekologia… To nie są pojedyncze zadania czy inwestycje, ale idee, które na stałe weszły do strategii firm spożywczych i handlowych w Polsce. Aby je promować i wyjaśniać na portalspozywczy.pl powstał nowy serwis "GOZ w branży spożywczej i handlowej”.

Gospodarka obiegu zamkniętego - gorący temat w branży spożywczej i handlowej; fot. shutterstock.com

W nowym serwisie, który oddajemy w Państwa ręce, chcemy krok po kroku wyjaśniać na czym polega gospodarka w obiegu zamkniętym i jakie nowe trendy, regulacje i wytyczne ją kształtują.

Wyjaśnimy na czym polegają "słynne" już skróty ROP, SUP czy ESG oraz krok po kroku postaramy się przeanalizować założenia systemy kaucyjnego

Z politykami, ekspertami rynkowi i przedstawicielami firm porozmawiamy o ich oczekiwaniach względem nowych przepisów oraz praktycznej stronie ich wdrażania w codzienną działalność firm spożywczych i handlowych działających w Polsce.

Budować wzrost firmy w sposób zrównoważony to jedno, a co innego stanowi wdrożenie unijnych i krajowych przepisów, dyrektyw i osiągnięcie narzuconych współczynników.

Tymczasem w kwestii naszych rodzimych przepisów dotyczących gospodarki obiegu zamkniętego, w ciągu ostatnich tygodniu całkiem sporo się zadziało.

SUP, ROP i system kaucyjny - co oznaczają nowe przepisy?

We wtorek 9 maja w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. Chodzi o zakaz wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (SUP, Single Use Plastics) oraz rozszerzoną odpowiedzialność producentów w tej kwestii.

Ponadto w połowie kwietnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia, które ma wprowadzić system kaucyjny w Polsce. Wynika z nich, że wysokości kaucji wyniesie 50gr na wszystkie rodzaje opakowań. Przepisy mają wejść w życie w 2025 roku, co wzbudza niepokój przedsiębiorców.

Nie mogliśmy przejść obok tych zmian obojętnie, więc postanowiliśmy zaprezentować Państwu kompendium wiedzy w postaci serwisu "GOZ w branży spożywczej i handlowej”. Robimy to razem z naszymi partnerami, którymi zostały firmy: Bureau Veritas, Mondi, CCL, Pepsico.

GOZ. Zrównoważony rozwój w branży spożywczej

Gospodarka obiegu zamkniętego to nie tylko kwestia odpadów. To stałe współdziałanie całego łańcucha podmiotów – od rolników, producentów żywności, dostawców i sieci handlowe po konsumentów. To również świadome podejmowanie działań na rzecz otoczenia. Ochrona środowiska naturalnego, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych czy recykling odpadów to obowiązek firm, ale też przywilej, wynikające z odpowiedzialności zarówno za biznes, jak i za planetę.

Dlatego chcemy poruszyć także takie tematy jak: recykling opakowań i redukcja plastiku, zrównoważona logistyka, fairtrade i rolnictwo zrównoważone (czyli odpowiedzialny dobór dostawców) oraz greenwashing, czyli jak uniknąć „zielonej” kompromitacji.

Gospodarka Obiegu Zamkniętego. Nie obowiązek, tylko biznes

Unia Europejska dąży do bycia kontynentem neutralnym dla klimatu, a to oznacza wielkie wyzwanie także dla podmiotów łańcucha dostaw żywności i napojów. I nie tylko dyrektywy, ale też oczekiwania i coraz bardziej świadome wybory konsumentów wyznaczają drogę, po której porusza się coraz więcej przedsiębiorstw.

Z drugiej strony, jednym z istotnych zadań, jakie stoją przed sieciami handlowymi oraz markami spożywczymi i napojowymi, jest edukowanie konsumentów w zakresie wyrobienia nawyków zakupowych służących ochronie środowiska naturalnego.

To wszystko wiąże się to jednak niejednokrotnie z potrzebą przeorganizowania działalności i z koniecznością poniesienia kosztów. Jednak wiele ekspertów podkreśla, że ten koszt szybko zmienia się w inwestycję i biznes.

Serwis "GOZ w branży spożywczej i handlowej". Zapraszamy do kontaktu!

Ruszając z serwisem „GOZ w branży spożywczej i handlowej”, tworzymy nowy rozdział w komunikacji o GOZ. Zapraszamy Państwa do częstego zaglądania na nasze łamy.

Jesteśmy wsłuchani w potrzeby branży, dlatego zapraszamy do kontaktu i zgłaszania palących tematów, którymi chętnie zajmą się dziennikarze portalspozywczy.pl.

Osoba do kontaktu:

Magdalena Twardokęs

Dyrektorka sektora spożywczego i agro w Grupie PTWP SA

magdalena.twardokes@ptwp.pl