W październiku tego roku tzw. cena referencyjna węgla, służąca do ustalania wysokości budżetowych dopłat dla kopalń, wyniosła 45,82 zł za gigadżul uzyskiwanej z węgla energii wobec 58,12 zł/GJ we wrześniu - wynika z wyliczeń Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP).

Jak się zmieniały ceny węgla? Fot. shutterstock

Ile wynosi cena referencyjna węgla?

Narastająco, za okres od stycznia do października tego roku, cena referencyjna wynosi 47,63 zł/GJ - podała we wtorek ARP.

Comiesięczne ustalanie przez ARP ceny referencyjnej, wyrażonej w złotych na gigadżul (zł/GJ), wiąże się z wdrożeniem na początku tego roku ustawowego mechanizmu dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych kopalń węgla kamiennego. W założeniu dopłaty mają pokrywać różnicę między faktycznymi przychodami spółek węglowych a przychodami, jakie producenci węgla uzyskaliby, sprzedając surowiec po cenie referencyjnej.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra aktywów państwowych z lutego br., ceną referencyjną jest średnioważona miesięczna jednostkowa cena węgla energetycznego importowanego do Polski spoza Unii Europejskiej. Cena ta uwzględnia wartość opałową importowanego węgla i jest wyrażona w zł/GJ. Agencja oblicza cenę referencyjną na podstawie sprawozdań dotyczących importu i przywozu węgla kamiennego do Polski.

Jaka była cena węgla w marcu?

W marcu br. cena referencyjna, niezbędna do wyliczenia wysokości środków na pokrycie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych kopalń, wyniosła 27,51 zł/GJ, w kwietniu 42,24 zł/GJ, w maju 52,80 zł/GJ, w czerwcu 54,76 zł/GJ, w lipcu 59,79 zł/GJ, w sierpniu 62,20 zł/GJ, we wrześniu 58,12 zł/GJ, zaś w październiku - jak wynika z najnowszych wyliczeń ARP - 45,82 zł/GJ.

Punktem odniesienia dla ceny referencyjnej mogą być wartości indeksów obrazujących średnie ceny węgla, publikowane co miesiąc przez katowicki oddział ARP. Wartość indeksu węgla dla energetyki wyniosła w październiku 545,13 zł za tonę (w ujęciu jakościowym - 25,82 zł za gigadżul energii wyprodukowanej z węgla). W porównaniu z październikiem 2021 r. było to więcej o 121,3 proc. Natomiast indeks węgla dla ciepłownictwa miał październiku wartość 1051,11 zł za tonę (43,55 zł za gigadżul) - o 228,2 proc. więcej niż przed rokiem.

Bez uwzględnienia korekt księgowych, wpływających na wartość październikowych indeksów, wyniosłyby one 536,68 zł za tonę węgla dla energetyki oraz 1046,24 zł za tonę węgla dla ciepłownictwa.

Październik przyniósł stabilizację cen węgla na świecie

Jak podaje ARP, tegoroczny październik przyniósł stabilizację cen węgla na świecie - ceny w zachodnioeuropejskich portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) nie zmieniły się w odniesieniu do września 2022 r., wciąż jednak były wyższe niż przed rokiem o 36,9 proc. W przeliczeniu na warunki portów ARA, wartość polskich indeksów wyniosła w październiku br. 132,53 USD za tonę węgla dla energetyki oraz 223,52 zł za tonę węgla dla ciepłownictwa.

W sierpniu br. resort aktywów państwowych opublikował projekt rozporządzenia, w myśl którego wysokość ewentualnych budżetowych dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych kopalń węgla kamiennego czasowo miałaby nie zależeć od ceny referencyjnej węgla, ustalanej w zależności od ceny tego surowca z importu. Chodzi o to, że wyłączenie Rosji z rynku handlu węglem i aktualna sytuacja geopolityczna oraz rynkowa powodują turbulencje cenowe i nieprzewidywalność ceny importowej.