Bezpośrednia rejestracja danych produkcyjnych czy precyzyjne planowanie zadań pracownikom zajmującym konkretne stanowiska. To tylko niektóre zalety Systemu Sterowania Produkcją Procesową, który został stworzony przez Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych. O szczegółach tego rozwiązania rozmawiamy z ekspertami BPSC: Andrzejem Szubrytem i Mateuszem Klubą.

Firma BPSC zmodernizowała System Sterowania Produkcją Procesową/Fot. PTWP

Które branże spożywcze korzystają z systemu wagowego?

Donata Chruściel, Portal Spożywczy: Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych zajmuje się tworzeniem szeroko rozumianych rozwiązań IT, które pomagają sprawniej i bardziej ekonomicznie prowadzić przedsiębiorstwo. Firma działa od 1988 roku i obecnie obsługuje ponad 700 podmiotów, m.in. z branży spożywczej, chemicznej czy meblarskiej. Dziś porozmawiamy o konkretnym rozwiązaniu, a mianowicie systemie sterowania produkcją procesową, a naszymi gośćmi są eksperci BPSC Mateusz Kluba i Andrzej Szubryt. Jakie parametry brali Państwo pod uwagę projektując ten system?

Andrzej Szubryt, Senior Pre-Sales, BPSC: Na wstępie warto opowiedzieć o naszych doświadczeniach, które zbieraliśmy przez wiele lat, a nawet dekad. Głównym i wiodącym odbiorcą naszego systemu wagowego była branża mięsna. Po pewnym okresie to rozwiązanie zaczęło być wykorzystywane także przez inne branże, np. spożywczą zajmująca się warzywami i owocami czy mleczarską. Teraz powstał nowy produkt, który oferuje znacząco większy zakres rozwiązań, niż te, które stworzyliśmy 30 lat temu.

Rejestracja danych produkcyjnych i ograniczenie kosztów. Zalety projektu BPSC

D.C: Wyobraźmy sobie taką sytuację: spotykają się Państwo z prezesem firmy spożywczej, który jest wstępnie zainteresowany zaimplementowaniem Waszego systemu. Jak przekonać szefa przedsiębiorstwa, że warto z tego rozwiązania skorzystać. W jaki sposób ten model usprawnia prowadzenie firmy czy zarządzanie produkcją?

A.S.: Jest kilka aspektów, o których warto wspomnieć. Pierwszy, który najbardziej interesuje prezesa, to aspekt kosztowy. Jeśli mamy bezpośrednią rejestrację danych na produkcji, zarówno ilościowych, jak i jakościowych związanych z HACAP-em, to system tę część działalności mocno wspiera. Dodatkowa korzyść to planowanie szczegółowych zadań produkcyjnych, które są realizowane przez konkretne osoby piastujące konkretne stanowiska z u zżyciem odpowiednich materiałów. To też jest istotne, bo system ogranicza liczbę pomyłek, które mogą wystąpić w fazie produkcyjnej.

Mateusz Kluba, Team Lead, Product Ownership & Business Analysis, BPSC: Warto podkreślić, że system ma dodatkową opcję umożliwiającą działanie niezależne, bez podpiętego systemu ERP. To znaczy, że funkcjonuje na odrębnej bazie danych, co jest szczególnie ważne przy jakichkolwiek zmianach w konfiguracji. To duży atut tego rozwiązania.