Jak sprawdzić, czy opakowanie jest przyjazne środowisku?

Nowym, rosnącym na popularności trendem jest wdrażanie ekologicznych opakowań. Nic dziwnego, zmniejszenie wytwarzania odpadów i ich recykling jest istotnym celem większości firm. DS Smith, jako pierwsze przedsiębiorstwo w branży opakowaniowej, zaprezentowało tzw. Wskaźniki Projektowania dla Obiegu Zamkniętego (Circular Design Metrics). Dzięki nim klienci firmy będą mogli ocenić, czy stosowane przez nich opakowania są przyjazne dla środowiska.

Autor: OW, portalspozywczy.pl

Data: 25-05-2021, 08:32

Jak sprawdzić, czy opakowanie jest przyjazne środowisku? fot. materiały prasowe

Polacy chcą używać więcej opakowań z kartonu lub papieru zamiast opakowań z tworzyw sztucznych.

Firma DS Smith stworzyła tzw. Wskaźniki Projektowania dla Obiegu Zamkniętego dla firm, które chcą sprawdzić, jakie opakowanie będzie najbardziej przyjazne dla gospodarki obiegu zamkniętego.

W ciągu najbliższych miesięcy DS Smith wprowadzi nowe metryki do procesu projektowania opakowań we współpracy z klientami.

Ekologiczne opakowania przyszłością e-commerce

- Konsumenci przykładają coraz większą wagę do ekologicznych produktów, a jednym z aspektów, na który zwracają uwagę są przyjazne dla środowiska opakowania. Jak wynika z badań dostawcy opakowań z tektury falistej DS Smith, niemal jedna trzecia polskich klientów przyznaje, że całkowicie zaprzestała kupowania określonych marek, ponieważ ich opakowania nie były przyjazne dla środowiska - informuje firma DS Smith.

Jednocześnie ponad połowa Polaków (55%) twierdzi, że chce używać więcej opakowań z kartonu lub papieru zamiast opakowań z tworzyw sztucznych, a 49% chciałoby produkować mniej odpadów. Dane mówią same za siebie. Stosowanie opakowań z tektury nadającej się do recyklingu może pomóc markom odzieżowym, sprzedającym elektronikę czy żywność zwiększyć udział w rynku.

Nowe narzędzie dla firm – Wskaźniki Projektowania dla Obiegu Zamkniętego

Firma DS Smith oprócz wskazania nowego wyzwania idzie o krok dalej. Jako pierwsza w branży opakowaniowej właśnie zaprezentowała tzw. Wskaźniki Projektowania dla Obiegu Zamkniętego (Circular Design Metrics). Narzędzie może być interesujące dla wszystkich firm, które chcą sprawdzić, jakie opakowanie będzie najbardziej przyjazne dla gospodarki obiegu zamkniętego.

O tym, że taki model gospodarki jest korzystny dla środowiska i może być istotnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej w branży opakowaniowej nie trzeba nikomu przypominać. Prowadzenie działalności gospodarczej w taki sposób pomoże zmniejszyć wytwarzanie odpadów i zanieczyszczeń, wydłużyć cykl życia produktów i materiałów oraz regenerację ekosystemów.

Co wyróżnia wskaźniki DS Smith?

Wskaźniki Projektowania dla Obiegu Zamkniętego to nowe narzędzie, które umożliwia sprawdzenie i porównanie wydajności projektu opakowania w odniesieniu do szeregu kryteriów, takich jak:

Zoptymalizowanie pod kątem łańcucha dostaw Łatwość recyklingu Bezpieczeństwo dla planety Ślad węglowy Z odnawialnych źródeł Zawartość surowców wtórnych Zużycie materiałów Możliwość ponownego użycia

Wspomniane aspekty umożliwiają dokonanie oceny opakowania w zakresie ekologii i pomagają zidentyfikować obszary do poprawy. Narzędzie jest pierwszym tego rodzaju rozwiązaniem dla marek, które dążą do wdrożenia zasad zrównoważonego rozwoju poprzez stosowanie odpowiednich opakowań dla swoich produktów.

Dzięki inicjatywie, firmy będą mogły łatwiej zadecydować, jak zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko. Uczestnicząc w procesie projektowania, klienci DS Smith będą mogli porównać aspekty ekologiczne różnych rozwiązań, aby stworzyć opakowania bardziej przyjazne dla gospodarki o obiegu zamkniętym.

Dlaczego warto?

– Nigdy wcześniej dbałość o środowisko nie miała tak dużego znaczenia dla firm. Chcemy pokazać markom piękno gospodarki o obiegu zamkniętym i pozwolić im wyraźnie zrozumieć, co ich wybory dotyczące opakowań oznaczają dla tego modelu gospodarki. Nasze nowe Wskaźniki Projektowania dla Obiegu Zamkniętego (Circular Design Metrics) są przełomem, jeśli chodzi o ekologiczne podejście do opakowań. Cieszymy się, że możemy służyć naszą wiedzą i doświadczeniem, pomagając dużym i małym firmom w ich drodze do osiągnięcia gotowości na gospodarkę o obiegu zamkniętym – ocenił najnowszą inicjatywę DS Smith Paweł Mazanka, kierownik działu innowacji i rozwoju produktu firmy.

Co więcej, DS Smith to zaufany partner, który od lat stawia na rozwój możliwości gospodarki obiegu zamkniętego. W 2020 r. firma wraz z Fundacją Ellen MacArthur wprowadziła na rynek Zasady Projektowania dla Obiegu Zamkniętego (Circular Design Principles). . Zasady zostały opracowane, tak aby pomóc firmom wyeliminować odpady i zanieczyszczenia, utrzymać produkty i materiały w użyciu oraz regenerować systemy naturalne. Od ubiegłego roku firma zdążyła przeszkolić swoich 700 projektantów opakowań w zakresie stosowania tych zasad. Po dodaniu nowych wskaźników projektowania przyjaznego środowisku będzie możliwe ocenienie wpływu każdej decyzji podjętej na etapie projektowania i wsparcie klientów w wyborze najbardziej ekologicznych rozwiązań. W ciągu najbliższych miesięcy DS Smith wprowadzi nowe metryki do procesu projektowania opakowań we współpracy z klientami.

DS Smith stawia na badania i rozwój w zakresie GOZ

W następnych latach DS Smith może zaskoczyć kolejnymi innowacyjnymi pomysłami. Londyńska firma ogłosiła na początku maja, że zainwestuje 100 mln funtów na badania i rozwój, aby przyspieszyć swoje działania w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego. Nowe inwestycje w ciągu pięciu lat obejmą m.in. utworzenie w Wielkiej Brytanii nowego centrum przełomowych technologii czy opracowanie nowych materiałów zastępujących tworzywa sztuczne. Działania są rezultatem ciągłego zaangażowania firmy w promowanie zrównoważonego rozwoju. Wniosek jest jeden: warto obserwować działania tej firmy, ponieważ mogą one znacząco wesprzeć biznes wielu przedsiębiorstw.

Więcej informacji na stronie: www.dssmith.com/rozpocznijcykl