Globalna pandemia wpłynęła na zmniejszenie dostępnej przestrzeni magazynowej, a skutki tego odczuwane są do dziś. W wielu miejscach na świecie wciąż może dochodzić do przerwania ciągłości łańcucha dostaw. Importerzy muszą więc znaleźć sposób nie tylko na to jak dystrybuować wina, ale też jak zarządzać zapasami. Co zrobić, aby magazynowanie stało się „sekretną bronią” dostaw? Radzi Hillebrand Gori, globalny operator logistyczny, specjalizujący się w obsłudze rynku beverage, także w magazynowaniu wina.

Jak właściwie zarządzać zapasami wina? /fot. mat.pras

Decydując się na korzystanie z usług magazynowania, importerzy wina powinni szukać magazynów, które spełniają szereg warunków, a ich wybór nie może być przypadkowy.

Przede wszystkim kontrola temperatury

Magazyny powinny zapewnić zachowanie odpowiednich zakresów temperatur i poziomu wilgotności powietrza wymaganych dla bezpiecznego składowania win. Ważne jest to, czy wykorzystywane są w nich dedykowane i specjalistyczne systemy monitorowania i nadzoru w trybie 24/7. Kolejna kwestia, na którą warto zwrócić uwagę, to zarządzanie zapasami. Magazyn powinien być zorganizowany tak, aby można było w prosty sposób rotować zapasami i odpowiednio przygotować wino do transportu, w kraju lub za granicę. Tu pomocne mogą być usługi takie jak kompletowanie, pakowanie czy etykietowanie. Wina, które w danym momencie muszą trafić na rynek, są etykietowane, zapakowywane do pudełek czy skrzynek i wysyłane już bezpośrednio do odbiorców. Magazyny zarządzane przez Hillebrand Gori, poza składowaniem, kompletacją i pakowaniem, zapewniają też winiarniom bezpieczną przestrzeń magazynową do zarządzania dostawami określonych roczników wina, z dokładnym ich rejestrem i raportami.

Wsparcie w procedurach celno-skarbowych

Specjaliści Hillebrand Gori radzą, aby wybierając magazyn wina, zwrócić uwagę na to, czy będzie możliwe dokonanie w nim procedur celno – skarbowych tj. odprawa, nałożenie akcyzy, banderolowanie, itp. Operatorzy powinni mieć też specjalną licencję na przechowywanie alkoholu. Dzięki temu składowane może tu być wino w stanie zawieszenia poboru cła (bonded products) z możliwością odroczenia zapłaty należnego cła do momentu jego przemieszczenia z magazynu do finalnego miejsca dostawy.

Im bliżej tym lepiej

Przy wyborze ważna jest też odległość magazynu od miejsca produkcji lub konsumpcji wina. Im bliżej, tym mniejsze są koszty dostaw i krótszy czas tranzytu, a jednocześnie możliwość szybszej reakcji na zmiany w trendach konsumpcji na rynku. Umowa z operatorem może dotyczyć składowania zarówno krótko jak i długoterminowego. Przykładem są magazyny Hillebrand Gori w Beaune i Bordeaux, gdzie część wina składowana jest od 1983 roku. Odpowiednia konstrukcja budynków i utrzymanie restrykcyjnych warunków temperaturowych gwarantuje zachowanie ich jakości, zapobiega też uszkodzeniom etykiet na butelkach.

Magazyny w globalnej sieci Hillebrand Gori

Niezależnie od tego, czy wino będzie przechowywane w kraju produkcji czy też za granicą, magazynowanie może być efektywnym i opłacalnym rozwiązaniem. Obecnie Hillebrand Gori zarządza ponad 50 magazynami na świecie. Są one rozlokowane wszędzie tam, gdzie wino jest produkowane i konsumowane. Inwestycje w rozwój sieci transportowej i powierzchni magazynowych pozwalają operatorowi na dostosowanie się do potrzeb klientów, a dedykowane systemy informatyczne zapewniają pełną widoczność i kontrolę nad zapasami.