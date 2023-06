Zbieranie puszek i butelek może okazać się bardzo opłacalne. Ile można zarobić?

Puszki na skup złomu

Puszki można przekazać do skupu złomu. Należy sprawdzić, z jakiego tworzywa zostały wykonane. Są stalowe oraz aluminiowe - te drugie mają największą wartość. Ceny mogą się wahać w zależności od rejonu Polski. Najczęściej oferty wynoszą od około 3 zł do nieco ponad 4 zł brutto za kg.

Zakładając, że przez 4 godziny uda nam się zebrać około pięciu 60-litrowych worków wypełnionych puszkami (co jest bardzo dobrym wynikiem), to da nam to około 9 kg puszek. Przyjmując optymistycznie cenę 4 zł brutto za kilogram, za całość można otrzymać w skupie 36 zł. Wobec tego jest to 9 zł za godzinę

Zarabianie na pustych butelkach

Zarabianie na pustych butelkach również jest możliwe. Te, które zawierają tzw. kaucję, najczęściej wykonywane są z zielonego lub brązowego szkła, a informacja o możliwym zwrocie umieszczona jest na etykiecie. Niestety, aby oddać je do sklepu, należy posiadać dowód zakupu (paragon). W niektórych miastach w Polsce zostały utworzone również butelkomaty, które przyjmują określony rodzaj butelek. W tym przypadku kaucja zazwyczaj wynosi od 50 gr do 1 zł. w

