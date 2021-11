Jak zatrzymać inflację?

Skoro źródłem inflacji są m.in. ekspansywne polityki rządu i banku centralnego, to w obu tych politykach powinno dojść do korekty - mówi Paweł Wojciechowski, główny ekonomista Pracodawców RP.

Autor: PAP

Data: 05-11-2021, 08:37

Jak zatrzymać inflację? Fot. Kamil Zajaczkowski / Shutterstock.com

Inflacja: Podwyżka stóp procentowych?

Konieczna jest podwyżka stóp procentowych, wykluczone nowe kosztowne programy społeczne; ekonomiści radzą, jak zatrzymać galopujący wzrost cen - podaje piątkowa "Rzeczpospolita".

W gazecie oceniono, że "inflacja w Polsce wymknęła się spod kontroli, jest już najwyższa od 20 lat i niełatwo będzie ją opanować".

Zdaniem autora artykułu "działania banku centralnego są spóźnione". "Zapytaliśmy ekonomistów, co należałoby zrobić, by zatrzymać wzrost cen" - napisano.

"Skoro źródłem inflacji są m.in. ekspansywne polityki rządu i banku centralnego, to naturalnie w obu tych politykach powinno dojść do korekty" - zaznaczył cytowany przez "Rz" Paweł Wojciechowski, główny ekonomista Pracodawców RP.

Wskazano, że "po stronie polityki monetarnej eksperci zgodnie więc rekomendują dalsze podwyżki stóp procentowych". "Ostatnio wzrosły one z 0,1 proc. do 1,25 proc., jednak to wciąż za mało" - przypomniano.

Jakub Sawulski, główny ekonomista Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział w rozmowie z "Rz", że "by przydusić inflację, kluczowa jest m.in. stopniowa podwyżka stóp do poziomu co najmniej 2 proc. i jasna komunikacja banku centralnego co do ścieżki podwyżek".

"Ceną za to będzie delikatne osłabienie wzrostu gospodarczego w krótkim okresie, ale innej drogi nie ma" - dodaje Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego.

Nie dolewać oliwy do inflacyjnego ognia

"Rz" podała, że "zdaniem części ekonomistów rząd powinien się pogodzić z Brukselą w kwestii praworządności, tak by udało się uruchomić unijny Fundusz Odbudowy". "Przypływ do Polski już teraz ok. 5 mld euro oraz perspektywa dopływu dalszych ok. 50 mld euro umocnią złotego, co zmniejszy szybko inflację zarówno producencką, jak i konsumencką, a przynajmniej zmniejszy ryzyko jej wzrostu" - powiedział Stanisław Gomułka, główny ekonomista BCC.

W artykule oceniono, że "rząd powinien też dołożyć wszelkich starań, by nie dolewać już oliwy do inflacyjnego ognia". "Nie powinien wprowadzać żadnych nowych transferów dla ludności czy obniżek podatków podnoszących dochody, bo to potęguje popyt konsumpcyjny" - napisano.

"Ale kłóci się to z Polskim Ładem, który z jednej strony ma zwiększyć dochody netto osób gorzej uposażonych, a z drugiej zwiększyć obciążenie firm, co będzie kolejnym impulsem inflacyjnym" - ostrzega Sławomir Dudek, główny ekonomista Fundacji FOR. "Dlatego najlepszym rozwiązaniem byłaby rezygnacja z Polskiego Ładu, a przynajmniej odłożenie go na dłuższy czas" - radzi.

Jak czytamy w gazecie, "ekonomiści podkreślają, że rząd powinien jednocześnie przygotować tarcze osłonowe dla osób, których najmocniej dotyka drożyzna".