Jak zdobyć dotacje na ekspansję?

Więcej szans na granty dla chcących podbić świat firm ze wschodniej Polski w tej unijnej perspektywie już nie będzie. PARP ma dla nich 50 mln zł - pisze w środę "Puls Biznesu".

Autor: Puls Biznesu/PAP

Data: 19-05-2021, 08:56

W siódmej edycji konkursu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przeznaczyła na projekty 50 mln zł. O wsparcie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają co najmniej jeden produkt lub usługę z potencjałem do rozwoju na rynku międzynarodowym fot. pixabay.com/Inactive account – ID 46173

Gazeta przypomina, że "dotychczas z grantów na ekspansję w ramach działania 1.2 +Internacjonalizacja MŚP+ programu Polska Wschodnia (POPW) skorzystało ponad 400 przedsiębiorców działających w jednym z pięciu województw: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim". "W ich ślady powinni pójść przedstawiciele biznesu, którzy tworzą nowe produkty oraz usługi i chcą je sprzedawać za granicę. Na każdą firmę czeka nawet 800 tys. zł. W siódmej edycji konkursu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przeznaczyła na wspomniane projekty 50 mln zł" - czytamy.

Arkadiusz Dewódzki, dyrektor departamentu internacjonalizacji przedsiębiorstw w PARP, w rozmowie z "Pulsem Biznesu" podkreśla, że "o wsparcie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają co najmniej jeden produkt lub usługę z potencjałem do rozwoju na rynku międzynarodowym". "Przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć dotacje na diagnozę wyrobów pod kątem opłacalności biznesowej i potencjału zagranicznego. Ponadto granty sfinansują koszty przygotowania firmy i jej oferty do działalności eksportowej. Dotacje pomogą przedsiębiorcom znaleźć partnerów biznesowych i wprowadzić produkty na wybrane rynki zagraniczne" - wylicza.

Dziennik przypomina, że "granty pokryją również koszty udziału przedstawicieli biznesu w międzynarodowych wydarzeniach". "Jedną z podstawowych miar ekspansji gospodarczej kraju jest liczba firm zajmujących się eksportem lub importem. Takich przedsiębiorstw mamy coraz więcej. Widzimy jednak jeszcze większy potencjał w tym zakresie" - mówi Arkadiusz Dewódzki.