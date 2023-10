Biznes i technologie

Jak zmienić miejsce głosowania? Masz czas tylko do 12 października

Autor: oprac. OW

Data: 11-10-2023, 10:56

Aktualizacja: 11-10-2023, 12:29

15 października 2023 roku odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP. Część osób uprawnionych do głosowania będzie wtedy poza miejscem zamieszkania. Jak można szybko i sprawnie zmienić miejsce do głosowania? Do kiedy można to zrobić?

Jak szybko zmienić miejsce głosowania? Masz czas tylko do 12 października. Zdjęcie ilustracyjne, fot. shutterstock