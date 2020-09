Jaka będzie polityczna przyszłość Jana Krzysztofa Ardanowskiego?

W Programie Pierwszym Polskiego Radia Fogiel był pytany m.in. o sytuację piętnastu posłów PiS, którzy w piątek - decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego - zostali zawieszeni w prawach członka partii. To konsekwencja zagłosowania przez nich przeciwko nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Przeciw ustawie głosował m.in. Jan Krzysztof Ardanowski.

"To będzie decyzja władz partii, ale stosujemy tutaj standardową procedurę statutową. Państwo (posłowie) zostali zawieszeni w prawach członków PiS, postępowanie w ich sprawie wszczął rzecznik dyscypliny partyjnej i po ustaleniach, i rekomendacjach rzecznika, decyzję będzie podejmował Komitet Polityczny PiS" - poinformował Fogiel.

Dopytywany o los ministra Ardanowskiego, który wyłamał się z partyjnej dyscypliny w głosowaniu i został zawieszony w prawach członka PiS, Fogiel przypomniał, że decyzję o składzie rządu podejmuje premier. "Ale również ze statutu PiS wynika, że osoba, która jest tymczasowo czy zupełnie pozbawiona praw członka PiS, również traci rekomendację PiS na pełnione przez siebie funkcje" - powiedział Fogiel.

Wicerzecznik PiS był też pytany o sytuację w Zjednoczonej Prawicy w związku ze sporem koalicjantów, który ujawnił się po głosowaniu nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, a także po dyskusji nad projektem noweli tzw. ustawy covidowej, zgodnie z którym naruszenie obowiązków służbowych lub innych przepisów przez osobę działającą na rzecz zapobiegania oraz zwalczania COVID-19 nie byłoby traktowane jako przestępstwo.

"Stan rzeczy nie różni się specjalnie od wtorkowego popołudnia, albo wtorkowego poranka. Sytuacja jest w pewnym zawieszeniu, oczekiwaniu. Pan minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro usłyszał warunki, oczekiwania jakie ma Prawo i Sprawiedliwość wobec Solidarnej Polski, wobec koalicjantów i czekamy na jego odpowiedź" - podkreślił Fogiel. Jak dodał, warunki, które przekazano Ziobrze - liderowi Solidarnej Polski - nie powinny być publicznie omawiane.

W TVP Info Fogiel dodał, że PiS przedstawił Ziobrze "komplet warunków", który jest do przyjęcia albo odrzucenia w całości. "Pola do negocjacji tutaj specjalnie nie ma. Zostały określone pewne konkretne oczekiwania, bez których nie da się tworzyć koalicji. W związku z tym jest to w tym wypadku opcja zero-jedynkowa" - wyjaśnił wicerzecznik PiS.

Kolejne spotkanie kierownictwa PiS w sprawie przyszłości Zjednoczonej Prawicy zaplanowano w środę o godz. 13. Poprzednie odbyło się w poniedziałek. W poniedziałek doszło też do spotkania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego ze Zbigniewem Ziobrą.