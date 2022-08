Jaka przyszłość czeka rynek magazynowy w Polsce?

Autor: oprac. OW

Data: 30-08-2022, 12:23

Całkowity popyt na rynku magazynowym osiągnął poziom 3,8 mln mkw. w pierwszej połowie 2022 roku, z czego ponad 2 mln mkw. wynajęto w II kwartale bieżącego roku - informuje firma doradcza Cushman & Wakefield.

Jaka przyszłość czeka rynek magazynowy w Polsce?, fot. shutterstock

W budowie znajduje się 4.35 mln mkw. powierzchni magazynowej

– W drugim kwartale br. ukończono 1,15 mln. mkw. powierzchni magazynowej. W budowie wciąż znajduje się 4.35 mln mkw. powierzchni magazynowej. Inwestycje spekulacyjne stanowią 48% łącznego wolumenu budów tj. 2,1 mln mkw. Stanowi to wzrost o 0,9 mln mkw. w porównaniu do sytuacji sprzed roku. Niemniej jednak poziom pustostanów przekracza nieznacznie 3%, wynosząc 3,3%, co daje prawie 2 pp. mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku – komentuje Damian Kołata, Partner, Head of Industrial & Logistics Agency Poland, Head of E-Commerce CEE, Cushman & Wakefield.

Aktywność najemców w 1 półroczu 2022 roku

Całkowity popyt na rynku magazynowym osiągnął poziom 3,8 mln mkw. w pierwszej połowie 2022 roku, z czego ponad 2 mln mkw. wynajęto w II kwartale bieżącego roku. Wynik za pierwsze półrocze był wyższy o 12% w stosunku rok do roku oraz o 70% w porównaniu do pierwszej połowy 2020 roku. Podobną skalę wzrostu odnotowano po stronie popytu netto, który wynosi aż 73% ogólnego popytu.

Wysokie zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe generuje branża logistyczna i dystrybucyjno-handlowa. Widoczny jest też wzrost aktywności firm produkcyjnych i dalszy rozwój branży e-commerce i kurierskiej.

W trakcie ostatnich 12 miesięcy wolumen pustostanów w Polsce skurczył się o ponad 1/3

W drugim kwartale 2022 roku ukończono budowę blisko 1,15 mln mkw. powierzchni magazynowej, z czego w czerwcu niewynajęte było ok. 250 000 mkw. Wskaźnik pustostanów w Polsce utrzymał się na rekordowo niskim poziomie 3,3%, co przekłada się na 867 000 mkw. dostępnej do wynajęcia powierzchni pod koniec czerwca bieżącego roku a więc 38% mniej niż rok wcześniej. Wyraźny spadek pustostanów odnotowano na Śląsku (o ok. 86 000 mkw.), natomiast wzrost zaobserwowano na rynkach łódzkim (o 77 000 mkw.) i zachodniopomorskim (o 67 000 mkw.).

Czynsze utrzymują się pod presją wzrostową

Niska poziom pustostanów i wzrost kosztów realizacji nowych projektów deweloperskich spowodowały wyraźny wzrost czynszów za powierzchnie magazynowe w pierwszej połowie 2022 roku.

Największe wzrosty odnotowane zostały na rynku krakowskim i trójmiejskim – nawet o 1 EUR w ujęciu rok do roku. Rynki te charakteryzuje niski wskaźnik pustostanów, a także nierównowaga pomiędzy popytem a planowaną podażą.

Pod koniec czerwca 2022 roku czynsze bazowe wynosiły od 3,40-4,80 EUR/mkw./miesiąc w przypadku obiektów typu big-box, do 5,00-5,75 EUR/mkw./miesiąc w projektach typu City Logistics/SBU. W obecnych warunkach rynkowych zakres zachęt finansowych oferowanych najemcom zawęża się, co prowadzi do wzrostu efektywnych stawek czynszu. W zależności od lokalizacji, wynoszą one od 2,80-4,50 EUR/mkw./miesiąc (big-box) do 4,50-4,80 EUR/mkw./miesiąc (City Logistics/SBU).

Zainteresowanie inwestorów projektami logistycznymi jest wciąż bardzo wysokie.

– Pomimo wybuchu wojny na Ukrainie drugi kwartał bieżącego roku był najlepszy w historii pod względem wolumenu transakcyjnego i ostatecznie wyniósł EUR 510 mln. Pod tym względem pobił on analogiczny okres z poprzedniego roku o 9 pp. Rosnące koszty finansowania bezpośrednio związane z podwyższonymi stopami procentowymi w Europie przekładają się na wyceny nieruchomości, natomiast nie wpływają na postrzeganie logistyki jako pożądanego produktu inwestycyjnego. Po niepewnych miesiącach marzec – czerwiec w związku z wojną w Ukrainie, kolejne miesiące przyniosły wyższą aktywność inwestycyjną, dodatkowo wzmacnianą dużymi wzrostami czynszów w projektach magazynowych – komentuje Paweł Partyka, Partner, Capital Markets, Cushman & Wakefield.

Jaka przyszłość czeka rynek magazynowy w Polsce?

Długoterminowe perspektywy dla sektora pozostają korzystne. W świetle zaburzonych łańcuchów dostaw i wysokiej inflacji, firmy z wielu branż będą dążyć do poprawy efektywności procesów logistycznych. Zawiera się w tym ich relokacja i optymalizacja łańcuchów dostaw, a także tranzycja swoich operacji do nowych lokalizacji.

Sprzyjać tym procesom będą dalsze inwestycje w infrastrukturze transportowej i rosnąca podaż nowoczesnej powierzchni przemysłowej klasy A, realizowanej zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa. Jak pokazuje raport PLGBC, udział certyfikowanej powierzchni magazynowej w zasobach wzrósł do 41% (stan na 1 kw. 2022 r.) względem 28% w roku ubiegłym..

Wpływ na rynek magazynowy mają także makroekonomiczne wskaźniki. Polskę czeka spowolnienie aktywności gospodarczej, na co złoży się szokowy wzrost cen energii i surowców spowodowany inwazją Rosji na Ukrainę. Podwyższona inflacja utrzyma się co najmniej do 2023 roku, a wzrost PKB ulegnie spowolnieniu – nie przyniesie to jednak kolejnej recesji. Pomimo, iż Polska nie jest tak uzależniona od eksportu, jak inne kraje Europy Wschodniej, prognozowany jest jego spadek poprzez spowolnienie łańcucha dostaw.