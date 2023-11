Dzisiaj konsument to zupełnie innych człowiek, niż jeszcze w XX wieku. Obecnie dużo może, ma szeroką ofertę, chce zaspokoić wiele pragnień. Ale zmaga się też z przekleństwem wyboru, wielością możliwości - mówił podczas debaty "Konsument 2030: ultrakomfort, wellbeing, cyfrowe życie" Roland Zarzycki, prorektor ds. dydaktycznych, Collegium Civitas.

Roland Zarzycki, prorektor ds. dydaktycznych, Collegium Civitas/ fot. PTWP

Jaki jest konsument?

- Konsumenci nie chcą dzisiaj wolności czy zbyt dużego wyboru, ponieważ wiążę się to z odpowiedzialnością. Dziś media i organizacje mówią nam, że odpowiadamy za świat, ale czy jesteśmy na to przygotowani? Jak na taką optykę reagują konsumenci? Dryfują i wybierają, maksymalizując swoje zyski poprzez np. fokus na zdrowy styl życia czy możliwość pochwalenia się przed innymi. Ale robią to tak, aby uniknąć odpowiedzialności - mówił podczas FRSiH 2023 Roland Zarzycki.

Konsument nie chce być odpowiedzialny za swoje wybory

Ekspert zwrócił także uwagę na postawy wobec kwestii zrównoważonego rozwoju.

- Deklaratywnie jesteśmy ekologiczni, ale robimy coś innego, nie chcemy się bezpośrednio angażować. Kto ma to za nas zrobić? Według konsumentów - wielkie firmy i rządy. To nie jedyne wyzwanie dla branży. Ludzie kupując produkt, kupują też historię. Można wyprodukować towar w sposób zrównoważony i to kosztuje, ale można też zainwestować w storytelling. Tutaj zagrożeniem dla producentów jest greenwashing - dodał Roland Zarzycki, prorektor ds. dydaktycznych, Collegium Civitas.

Trzy postawy konsumentów

Roland Zarzycki wyróżnił trzy postawy konsumenckie, w które wpisują się obecnie Polacy.

- Pierwsza to działające aktywistki (bo to głównie kobiety), które rozliczają producenta, weryfikują obietnice. To około 36 proc. społeczeństwa. Konformiści (36 proc.) to kolejna z postaw - ci konsumenci twierdzą, że wszystkie firmy są złe, ich wybory i tak nie mają znaczenia, więc decydują się na to, co dla nich najwygodniejsze. Mamy także osoby bezradne - ta postawa przejawia się w przekonaniu, że świat jako całość jest zły i nic nie można z tym zrobić. Te konsumenckie narracje przełożyliśmy w naszych badaniach na trzy sektory: spożywczy, energetyczny i usług finansowych. Okazało się, że w praktyce pojawiły się tylko w przypadku pierwszego z nich. Klienci chcą dokonywać etycznych wyborów, jeśli chodzi o żywność. Chcemy być dobrymi konsumentami i ludźmi, ale ostatecznie opowiadamy sobie historie, które nie są prawdziwe. Nie idą za tym realne działania - tłumaczył Roland Zarzycki.

Technologia powie konsumentom, jak żyć?

Czy technologia stanie się dla konsumentów nowym przewodnikiem?

- Może tak się stać. Proszę zwrócić uwagę, że realnie zrównoważona produkcja rolna była kilkaset lat temu, ale przemiany, które zaszły w rolnictwie, zwiększające jego efektywność, spowodowały odejście od tych metod. Teraz mamy się ku temu ponownie zwrócić. To się dzieje w rolnictwie małoskalowym, ale globalnie może być za drogie. Technologia pozwala nam zwiększać zyski. Jeśli chodzi o technologię cyfrową – mamy narzędzia marketingu i promocji, oparte na sztucznej inteligencji, które odpowiadają za personalizację przekazu, mikrotargetowanie. Czy wrócimy do podstaw, czy raczej wydamy pieniądze na technologie, które przekonają konsumentów do naszych produktów? - pytał się Roland Zarzycki.