Jakie będzie minimalne wynagrodzenie w 2024 r.?

Autor: PAP

Data: 28-05-2023, 07:35

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) proponuje, by minimalne wynagrodzenie w 2024 r. wynosiło co najmniej 4300 zł od 1 stycznia, i co najmniej 4540 zł od lipca. Zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) najlepsze będzie zamrożenie wynagrodzeń na obecnym poziomie.

Jakie będzie minimalne wynagrodzenie w 2024 r.?; fot. shutterstock