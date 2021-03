Jakie były najciekawsze wydarzenia branży spożywczej i handlowej w lutym?

Zobacz cały artykuł: 9 najważniejszych wydarzeń w branży rolno-spożywczej i handlowej w lutym

Podatek od reklam rozgrzał całą Polskę

Swój głos oburzenia dołożyła także branża spożywcza. To oczywiste, nowy podatek to newralgiczna kwestia dla całej branży producentów żywności i napojów. Jeśli media zostaną opodatkowane to zapewne wpłynie to na korektę ich cenników reklamowych. Większe wydatki na reklamę na pewno odbiją się na kondycji firm i - czego można spodziewać się choćby po wprowadzeniu podatku cukrowego - przeniesie się na konsumentów w postaci podwyżek cen. Dodatkowo reklamowanie się może stać się luksusem dla małych i średnich firm, dla których i tak promocja bywa niekiedy sporym wyzwaniem finansowym.

Co ciekawe w ustawie zawarto zapis, który uderzy w konkretne branże. - W katalogu tym uwzględniono: produkty lecznicze, suplementy diety, wyroby medyczne i napoje z dodatkiem substancji o właściwościach słodzących – art. 10 ust. 2 projektu” – podano w uzasadnieniu do projektu ustawy. W ustawie przedstawiono specjalne zasady dotyczące opłat za reklamy wskazanych produktów. Branża napojów nie kryje zaskoczenia zwłaszcza, że od 1 stycznia br. zmaga się z wprowadzeniem podatku cukrowego.

Rekord

Polska uzyskała w 2020 r. nienotowany dotychczas poziom wpływów z eksportu towarów rolno-spożywczych - 34 mld euro, o 2 mld euro więcej niż rok wcześniej - poinformował minister rolnictwa Grzegorz Puda. Minister zwrócił uwagę, że na wzrost eksportu wpływ miało wiele elementów - m.in. korzystny kurs złotego do euro i dolara, co sprzyjało konkurencyjności na rynku międzynarodowym.

Jednak już słychać komentarze, że sytuacja może się zmienić po wprowadzeniu nowych przepisów protekcjonistycznych w Czechach. Od 2022 roku w tamtejszych sklepach będzie musiało znaleźć się co najmniej 55 proc. produktów czeskiej produkcji. Czesi są dla Polski czwartym partnerem pod względem wielkości eksportu produktów rolno-spożywczych.

"Ideologiczny" spór

W polemice, jaka wywiązała się na łamach portalu spożywczego, Waldemar Broś, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, zaprosił do siebie na szklankę kefiru bądź jogurtu Sylwię Spurek, europoseł do Parlamentu Europejskiego, która postuluje zakaz reklamy nabiału i mięsa. Sylwia Spurek przyjęła zaproszenie prezesa Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich. Zaznaczyła jednak, że przyjdzie z zamiennikiem mleka, a także z konkretnym tematem rozmowy. Europosłanka chce wprowadzenia tzw. "piątki dla roślin".

To wywołało spór o weganizm. - Lewicowe koncepcje eliminacji produktów odzwierzęcych z diety są elementem ideologii, która na zachodzie staje się bardzo modna - mówił w Polskim Radiu 24 minister rolnictwa Grzegorz Puda.

Inwestycje

W lutym duże inwestycje w Polsce ogłosili m.in.: producent kaw Instanta, Mlekpol, Vollmart.