Jakie obostrzenia obowiązują w Polsce? Lista ograniczeń

Data: 16-12-2021, 12:37

Nowe obostrzenia grudzień 2021. Co się zmieniło

Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 grudnia br. zmieniło rozporządzenie dot. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie weszło w życie 15 grudnia 2021 roku. Obostrzenia mają obowiązywać do 31 stycznia 2022 r.

Obostrzenia: Zmiana limitów w restauracjach i hotelach

W nowym rozporządzeniu przewidziano ograniczenie limitów osób (obłożenia obiektu z 50 proc. do 30 proc.), które są uprawnione do korzystania m.in. z hoteli i lokali gastronomicznych.

W lokalach gastronomicznych odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 metra, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 metra, licząc od powierzchni stolika. Co ważne - limit nie dotyczy osób zaszczepionych przeciw COVID-19.

Jeśli chodzi o hotele: "Do dnia 31 stycznia 2022 r. prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych jest dopuszczalne z zastrzeżeniem ust. 3a i 4. W przypadku prowadzenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim, o którym mowa w art. 36 pkt 1–3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, dla gości udostępnia się nie więcej niż 30% pokoi znajdujących się w danym obiekcie.”.

Obostrzenia grudzień 2021: kluby zamknięte

Rozporządzenie wprowadziło również m.in. zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności polegającej m.in. na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych. Zakaz ma obowiązywać do 31 stycznia 2022 roku - jednak z wyłączeniem Sylwestra - ten zapis ma pojawić się w kolejnej nowelizacji rozporządzenia.

COVID-19 obostrzenia: Sanatoria mogą działać

Sanatoria są czynne i dostępne dla kuracjuszy. Warunkiem odbycia turnusu jest jednak negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub zaszczepienie się przeciw COVID-19. Materiał musi być pobrany w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego.

Nowe obostrzenia: certyfikat covid

W rozporządzeniu z 14 grudnia zapisano, że do osoby zamierzającej skorzystać z usługi lub uczestniczyć w danym wydarzeniu należy decyzja, czy chce ona skorzystać z uprawnienia związanego z zaszczepieniem się przeciwko COVID 19 w przypadku osiągnięcia limitu skutkującego ograniczeniem w dostępie do tej usługi lub wydarzenia.

"Do ustanowionych w rozporządzeniu limitów liczby osób przebywających w pomieszczeniach, budynkach, obiektach, na określonej powierzchni pomieszczeń, budynków lub obiektów lub na otwartej przestrzeni oraz uczestniczących w zgromadzeniach, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19" - wynika z rozporządzenia.

Nowe obostrzenia grudzień 2021: szkoły - nauka zdalna

Wprowadzamy naukę zdalną w szkołach podstawowych i średnich od 20.12.2021 do 9.01.2022. Chcemy wykorzystać zbliżający się czas ferii i przedłużyć okres nieobecności w szkołach - zapowiedziało Ministerstwo Zdrowia.

Sszczepienia: obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych

Ministerstwo Zdrowia przygotowuje się do wprowadzenia szczepień obowiązkowych służb medycznych od 1 marca 2022 r. Prace w tym temacie prowadzone są także w odniesieniu do służb mundurowych i nauczycieli. Obecnie trwają prace nad odpowiednią ustawą, regulującą tę kwestię.

Szczepienia dla dzieci 5-11 lat - dostępne od 16 grudnia

Szczepienia dla grupy wiekowej 5-11 lat są być w Polsce dostępne od 16 grudnia.

Obostrzenia covidowe 2021. Obowiązek zasłaniania nosa i ust

W całej Polsce, w przestrzeniach zamkniętych, obowiązkowe jest zasłanianie nosa i ust. Można to robić wyłącznie przy użyciu maseczki — chirurgicznej (jednorazowej), FFP2 lub FFP3. Zasłaniania nosa i ust przy pomocy masek z materiału, przyłbic, szalików i chust nie jest wskazane.

Nowe obostrzenia covidowe: Salony fryzjerskie i kosmetyczne otwarte

Salony fryzjerskie i kosmetyczne - tego typu placówki są otwarte i mogą działać w ścisłym reżimie sanitarnym.

Nowe obostrzenia covidowe. Powrót spoza Schengen

Od 15 grudnia 2021 r. osoby wracające do Polski spoza strefy Schengen będą musiały okazać test wykonany nie wcześniej niż 24h przed przekroczeniem granicy.