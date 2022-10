Polska żywność cały czas dobrze się sprzedaje na europejskim i światowym rynku. O wyzwaniach i szansach eksportu żywności będziemy rozmawiać podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Jedna z debat FRSiH z 2021 roku. Fot. PTWP

Eksport czasów przełomu

Pandemia koronawirusa oraz wojna w Ukrainie wpłynęły na eksport polskiej żywności, jednak Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podkreśla, że pomimo trudnych uwarunkowań międzynarodowych, polska żywność dobrze sprzedaje się na rynku europejskim i światowym.

- Potwierdza to znaczna dynamika wzrostu przychodów uzyskiwanych przez krajową branżę rolno-spożywczą w okresie pierwszych pięciu miesięcy 2022 r. - mówi Marcin Wroński, zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez KOWR w okresie styczeń-maj sprzedaż towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła poziom 17,9 mld euro, czyli o blisko 22 proc. więcej niż w porównywalnym okresie rok wcześniej.

Eksport żywności: Jakie są perspektywiczne kierunki?

Jakie są obecnie najbardziej perspektywiczne kierunki sprzedaży, jakie są wyzwania oraz szanse dla polskiego eksportu żywności oraz jak wojna w Ukrainie wpływa na globalny rynek żywność?

O tym będziemy rozmawiać podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu w trakcie debaty "Eksport czasów przełomu: nowe kierunki, nowe możliwości". Sesja odbędzie się 7 listopada w godzinach 11.30-13.00.

Na początku debaty odbędzie się wystąpienie Jakuba Olipry, starszego ekonomisty, Credit Agricole Bank Polska SA.

Tematyka debaty:

- Polska nowym spichlerzem Europy

- Wyzwania i realne szanse dla polskiego eksportu żywności

- Wojna w Ukrainie wpływa na globalny rynek żywności – co to zmienia dla polskich eksporterów?

- Najbardziej perspektywiczne kierunki sprzedaży – co zmieniła pandemia?

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

- Małgorzata Cebelińska, dyrektor handlu, SM Mlekpol

- Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związku Pracodawców

- Jakub Olipra, starszy ekonomista, Credit Agricole Bank Polska SA

- Monika Piątkowska, prezes, Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz

- Barbara Woźniak, prezes, Ovotek, dyrektor sprzedaży, Eggs Product, pełnomocnik zarządu, Fermy Woźniak, Grupa Woźniak

Moderacja: Olimpia Wolf, dziennikarka, portalspozywczy.pl

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022

Zapraszamy do rejestracji na udział w tegorocznej edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu, która odbędzie się 7-8 listopada w Hotelu Grand Sheraton Warsaw. Prowadzimy osobną rejestrację na udział stacjonarny oraz udział online.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu to doroczna okazja do spotkania i dyskusji w jednym miejscu przedstawicieli największych firm sektora spożywczego i HoReCa: producentów, przetwórców, dystrybutorów i handlowców, a także osób z rządu i organizacji branżowych mających realny wpływ na zmiany w sektorze spożywczym i handlowym.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu: Jaka będzie tematyka?

Głównymi nurtami tematycznymi tegorocznego Forum są:

THINK AGILE scenariusze i wyzwania dla branży w trakcie zawirowań geopolitycznych i finansowych, nowe modele biznesowe, eksport w czasach przełomu

THINK GREEN zielone zasady w produkcji, żywność roślinna, dekarbonizacja, neutralność klimatyczna wobec transformacji

THINK TECH innowacje i start-upy, foodtech, retailtech, e-commerce, zakupy jutra, nowe technologie dla konsumentów

THINK BETTER odpowiedzialność społeczna, ESG w branży spożywczej, budowanie lepszej marki

THINK HUMAN dobrostan, odpowiedzialność za środowisko i pracowników, cyrkularne wybory, transparentność, komfort zakupów, lokalność

Organizatorem 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 jest Grupa PTWP wraz z redakcjami PortalSpozywczy.pl, DlaHandlu.pl oraz HoReCaTrends.pl.

Zapraszamy do wymiany inspirujących doświadczeń w trakcie dyskusji i spotkań na Forum Rynku Spożywczego i Handlu.