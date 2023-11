Zarządzanie ryzykiem, cyfrowa rewolucja, innowacje, biopreparaty i łańcuch regeneratywny – to najważniejsze i najpilniejsze tematy, wokół których będą toczyć się dyskusje 11. edycji konferencji "Narodowe Wyzwania w Rolnictwie". W ramach wydarzenia specjaliści i eksperci z sektora rolniczego omówią szanse, wyzwania i ograniczenia, które czekają polskie rolnictwo w najbliższym czasie.

Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2023 już 14 listopada. | fot. PTWP

11. edycja konferencji "Narodowe Wyzwania w Rolnictwie" odbędzie się 14 listopada br. w Airport Hotel Okęcie w Warszawie. Coroczne spotkanie gromadzi przedstawicieli różnych obszarów związanych z rolnictwem, włączając w to administrację, polityków, rolników, producentów maszyn rolniczych oraz organizacje pozarządowe. Wydarzenie to także forum wymiany opinii oraz dzielenia się wiedzą niezbędną do rozwoju jednego z kluczowych sektorów polskiej gospodarki. W ramach planowanych sesji tematycznych eksperci podzielą się swoimi wizjami przyszłości rolnictwa i praktycznymi sposobami ich realizacji.

Jaka będzie przyszłość polskiego rolnictwa? Odpowiedzi poszukamy w Warszawie

– W ciągu minionej dekady konferencja „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie” ugruntowała swoją pozycję inspirującego miejsca spotkań osób zainteresowanych polskim rolnictwem. Wydarzenie, które rokrocznie gromadzi ekspertów, specjalistów i przedstawicieli branży rolniczej, umożliwia uczestnikom wszechstronne rozeznanie bieżącej sytuacji w sektorze oraz diagnozowanie jego przyszłości – mówi Radosław Iwański, redaktor naczelny miesięcznika i portalu „Farmer”.

– Tegoroczna edycja skupi się na rolnikach, którym w 2018 roku zaproponowano nową rzeczywistość. Zmiana paradygmatu w rolnictwie staje się coraz bardziej rzeczywista w miarę wprowadzania działań Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Choć zakres zmian w polityce rolnej był znany od kilku lat, dopiero teraz odkrywamy ich szczegóły i efekty. Jakie niespodzianki czekają na nas w tej nowej rzeczywistości? – Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć już podczas najbliższej edycji wydarzenia – dodaje.

Główne tematy Narodowych Wyzwań w Rolnictwie

Organizatorzy tegorocznej edycji konferencji będą kontynuować ubiegłoroczną praktykę, dzieląc program na kilka równolegle odbywających się bloków tematycznych.

Sesja inauguracyjna poświęcona będzie wyzwaniom stojącym przed polskim rolnictwem. Uczestnicy będą dyskutować o możliwościach, jakie stwarza Wspólna Polityka Rolna (WPR), omówią rodzaje instrumentów zarządzania ryzykiem w produkcji rolniczej w ujęciu praktycznym, a także działania, jakie należy podjąć, by minimalizować ryzyko i zwiększać efektywność produkcji. Kolejnym ważnym wątkiem sesji inauguracyjnej będą instrumenty ryzyka oraz omówienie sposobów ich wykorzystania w przyszłości. Uczestnicy zastanowią się także, jak nowe technologie i podejścia mogą wpłynąć na bardziej efektywne wykorzystanie tych narzędzi. Sesję inauguracyjną zakończy debata pt. „Zarządzanie ryzykiem w produkcji rolniczej – praktyczne wskazania dla rolników”. Słuchacze dowiedzą się, jakie ryzyka występują w produkcji roślinnej, jakie są ryzyka produkcyjne o charakterze przyrodniczym, zagrożenia cenowe oraz ryzyka finansowe. Eksperci przedstawią praktyczne wskazówki dla rolników dotyczące zarządzania tymi ryzykami, włączając w to dostęp do finansowania, kredyty i stabilność warunków kredytowania, zmiany kursów walut oraz kwestie podatkowe i ubezpieczeniowe.

Pozostałe sesje tematyczne poświęcone będą m.in.: produkcji trzody chlewnej i hodowli bydła, biopreparatom w szerokim ujęciu, regeneracji gleby, mleku przyszłości czy odbudowie pogłowia. Warto również zaznaczyć, że wybór tematów, którym poświęcone będą pozostałe sesje, nie był przypadkowy. Zostały one wyselekcjonowane na podstawie konsultacji i rozmów z samymi rolnikami, celem jak najlepszego skonfrontowania merytoryki z realnymi potrzebami i oczekiwaniami osób działających w sektorze rolniczym.

Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2023 już 14 listopada. | fot. PTWP

Kogo spotkamy podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie 2023?

Wiedzą i doświadczeniem podczas 11. odsłony konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie podziela się m.in.: Małgorzata Bojańczyk, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności; Laércio Bortolini, szef działu Crop Science dla Polski, Czech, Słowacji, krajów bałtyckich oraz Ukrainy Bayer; Dawid Chwirot, ekspert agro VH POLSKA; Mirosław Czechlowski, Katedra Inżynierii Biosystemów Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; Kazimierz Czernewski, dyrektor Wydziału Skupu SM Mlekpol; Magdalena Frąc, opiekun Laboratorium Mikrobiologii Molekularnej i Środowiskowej, kierownik Zakładu Badań Systemu Gleba-Roślina Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie; Eryk Frontczak, Carbon Product Manager HeavyFinance; Mariusz Gilicki, zastępca dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Rolnych Generali Agro; Hubert Kardasz, prezes Intermag; Bogdan Kazimierczak, dyrektor Działu Rolnictwa Precyzyjnego Wanicki Agro – autoryzowany dealer John Deere; Tomasz Piechota, Katedra Agronomii Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; Tomasz Piskier, kierownik Katedry Agrobiotechnologii Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej; Mariusz Michalski, doradca ds. rozwoju produktów Bayer; Marcin Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin; Joanna Pawłowska-Tyszko, pełnomocnik dyrektora ds. FADN Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego; Katarzyna Rzewuska, kierownik Centrum Genetycznego Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka; Leszek Sieczko, Katedra Biometrii Wydziału Rolnictwa i Ekologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Dariusz Sip, prezes Syngenta Polska; Artur Szymczak, dyrektor zarządzający KUHN – Maszyny Rolnicze; Maciej Walczak, główny technolog Bacto-Tech, Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa.

Wieczorna gala Narodowych Wyzwań w Rolnictwie

Integralną częścią konferencji będzie również wieczorna gala, podczas której wręczone zostaną nagrody w trzech konkursach –Innowacyjny Farmer 2023, Innowacyjny Produkt Rolniczy 2023 oraz Innowacyjny Produkt Ogrodniczy 2023. Ich organizatorem, podobnie jak konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, jest Grupa PTWP, wydawca miesięcznika „Farmer”, portalu farmer.pl oraz sadyogrody.pl.

Rejestracja na wydarzenie trwa do 13.11.2023 r., do godziny 15.00.