Jakie wsparcie dla rolników i przetwórców w prefinansowaniu dotacji unijnych?

Dotacje unijne wypłacane są jako refundacja poniesionych wydatków, dlatego bardzo często banki wspierają beneficjentów w prefinansowaniu projektów. Bank BNP Paribas współpracuje z beneficjentami dotacji UE od czasów funduszy przedakcesyjnych.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 01-07-2021, 19:28

Banki wspierają beneficjentów w prefinansowaniu projektów; fot. shutterstock.com

Od 21 czerwca do 19 sierpnia rolnicy mogą wnioskować o dotacje inwestycyjne dla gospodarstw rolnych. Dotyczy to wszystkich obszarów:

- obszar a – rozwój produkcji prosiąt;

- obszar b – rozwój produkcji mleka krowiego;

- obszar c – rozwój produkcji bydła mięsnego;

- obszar d - racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu;

- obszar e – nawadnianie w gospodarstwie.

O dotacje w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” mogą starać się rolnicy z dowolnej branży (z wyłączeniem chowu drobiu, chyba, że jest ekologiczny), gospodarujący na obszarze do 300 hektarów. Dotację można otrzymać na inwestycje polegające na:

- budowie, rozbudowie, modernizacji budynków gospodarczych;

- zakupie nowych maszyn i urządzeń;

- zakładaniu sadów lub plantacji wieloletnich;

- budowie albo zakupie elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej (w tym nawodnienie, instalacje OZE).

Jeśli chodzi o firmy zajmujące się przetwórstwem czy handlem hurtowym produktami rolnymi to będą one miały swoją szanse we wrześniu br. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły wnioskować o wsparcie finansowe na:

- budowę, rozbudowę, modernizację budynków – niezbędnych do wdrożenia inwestycji w zakresie

- zakupu maszyn i urządzeń,

- zakup maszyn i urządzeń do przetwarzania i magazynowania,

- zakup aparatury kontrolnej, pomiarowej,

- zakup sprzętu do sterowania procesem produkcji i magazynowania,

- zakup oprogramowania do sterowania produkcją, magazynem, zarządzania przedsiębiorstwem,

- wdrożenie systemów zarządzania jakością.

Przedsiębiorcy mogą liczyć na dotacje na poziomi 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 10 mln zł (15 mln zł tylko w przypadku związków grup producentów rolnych czy zrzeszeń organizacji producentów).

Dotacje wypłacane są jako refundacja poniesionych wydatków, dlatego bardzo często banki wspierają beneficjentów w prefinansowaniu projektów. Bank BNP Paribas współpracuje z beneficjentami dotacji UE od czasów funduszy przedakcesyjnych.

- Kilkanaście lat doświadczenia przekłada się na znajomość oczekiwań instytucji wdrażających fundusze UE co do rachunków właściwych na wpływ dotacji, montaży finansowych projektów czy instrumentów takich, jak gwarancja bankowa zabezpieczających umowy o dofinansowanie. Za pośrednictwem naszych oddziałów klienci mogą skorzystać zarówno z oferty kredytowej, jak i leasingowej, a dodatkowo ubezpieczyć przedmiot inwestycji – tłumaczy Kinga Wąsik, kierownik Zespołu Produktów Komercyjnych i Finansowania UE w Banku BNP Paribas.

Dostępny w Banku BNP Paribas kredyt Unia+ daje możliwość finansowania 90% nakładów inwestycyjnych na okres do 15 lat. Klienci planujący zakupy maszyn i urządzeń mogą alternatywnie korzystać z pożyczki leasingowej europejskiej, która finansuje do 100% nakładów inwestycyjnych i jest udzielana na okres do siedmiu lat. Przedsiębiorców, którzy dopiero przymierzają się do złożenie wniosku o dofinansowanie, zapraszamy po promesę kredytową, która jest wymaganym załącznikiem w procedurze aplikacyjnej w sytuacji deklaracji współfinansowania projektu kredytem czy pożyczką z banku.