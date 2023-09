W Opolu właśnie wystartowała budowa nowych zakładów spółki Nutricia należącej do grupy Danone. Inwestycja opiewająca na 230 mln złotych pozwoli na produkowanie żywności specjalnego przeznaczenia medycznego. Budujemy tę fabrykę z myślą o odbiorcach na całym świecie – podkreśla Artur Ludwiczak, prezes zarządu Nutricia Polska.

Produkowana w Opolu żywność medyczna trafi do odbiorców na całym świecie/Fot. Nutricia Polska

Dlaczego nowa fabryka Nutricii powstanie właśnie w Opolu?

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (FSMP). Do kogo trafiają tego typu produkty?

Czynnik demograficzny a nowa inwestycja firmy Danone.

Kiedy pierwsze artykuły zjadą z taśmy produkcyjnej?

Specjalistyczna żywność medyczna. Dlaczego jakość i sterylność są kluczowe?

W naszym kraju powstanie wkrótce fabryka, w której wytwarzana będzie specjalistyczna żywność medyczna. To druga tego typu inwestycja grupy spółek Danone w Europie: pierwsza jest zlokalizowana na terenie Holandii. Dlaczego tym razem koncern postawił na Opole?

Opole w skali świata jest znane z obecnie istniejącej fabryki wytwarzającej produkty dla niemowląt i małych dzieci zdrowych oraz dla maluchów np. z alergiami, czyli dla konsumentów bardzo wymagających. Jakość jest w tym przypadku kluczowym kryterium. Fabryka, która tu powstanie, będzie produkowała z zapewnieniem najwyższych standardów jakościowych artykuły przeznaczone do żywienia dojelitowego, klasyfikowane jako żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (FSMP). Jakość i sterylność produktów jest więc najwyższym priorytetem.

Specjalistyczna dieta ważną częścią terapii

Dlaczego w opolskich zakładach produkcyjnych Nutricia, należących do grupy spółek Danone, powstawać będzie właśnie żywność medyczna. Jakie merytoryczne przesłanki wpłynęły na zainicjowanie tego biznesowego projektu?

Za decyzją o wybudowaniu tej fabryki stały głównie względy demograficzne. Europejskie społeczeństwa się starzeją, co oznacza, że rośnie również liczba osób chorych, które mają specjalne potrzeby żywieniowe. W opolskim zakładzie będą powstawać produkty m.in. dla pacjentów krytycznie chorych, po ciężkich operacjach oraz z różnymi chorobami przewlekłymi, takimi jak np. choroby onkologiczne, czy neurologiczne, wtedy kiedy pacjent nie jest w stanie przyjmować pokarmu doustnie w wystarczającej ilości. Dawniej schemat postępowania medycznego nie uwzględniał specjalistycznej diety, ale dziś żywienie medyczne jest integralną częścią terapii. Badania dowodzą, że odpowiednio odżywiony pacjent rzadziej zmaga się z powikłaniami (np. infekcjami, trudnościami w gojeniu ran), ma więcej siły, lepiej znosi chemio- czy radioterapię i często krócej przebywa w szpitalu. Aktualnie z tego typu specjalistycznych artykułów korzystają pacjenci przybywający w polskich szpitalach, ale także około 12 000 chorych w ramach świadczenia zdrowotnego refundowanego przez NFZ, a polegającego na żywieniu dojelitowym w warunkach domowych.

20 produktów Nutricii pod nowym brandem

Jakie produkty będą powstawać w opolskiej fabryce?

Nasze produkty to kompletne posiłki zawierające wszystkie niezbędne składniki odżywcze potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu w wielu schorzeniach. Są przeznaczone dla pacjentów, którzy z powodu choroby nie są w stanie przyjmować pokarmów doustnie i muszą je otrzymywać bezpośrednio do żołądka lub jelita za pomocą specjalnych dostępów. Czasami oznacza to, że oprócz naszych produktów nie dostają nic innego do jedzenia. Ten sposób żywienia jest stosowany w szpitalach, ale także w trakcie opieki domowej, która jest procedurą refundowaną przez NFZ.

Budowa nowej fabryki Nutricii potrwa 18 miesięcy/Fot. Danone

W Opolu, w ramach jednego brandu, powstanie około 20 różnych produktów, których skład będzie precyzyjnie dostosowany do potrzeb osób z konkretnymi schorzeniami i wymaganiami zdrowotnymi.

Czy w ramach zakładu powstanie również laboratorium, w którym będą projektowane i testowane nowe produkty?

Będziemy mieć do dyspozycji laboratorium służące do sprawdzania jakości produktów, ale koncepcyjnie te artykuły zostały już stworzone w naszym centrum R&I w Utrechcie w Holandii. Znajduje się tam na przykład bardzo ciekawe urządzenie, które odwzorowuje przewód pokarmowy człowieka. Dzięki tej testowej aparaturze możemy obserwować jak wytwarzane przez nas preparaty medyczne zachowują się w ludzkim organizmie.

Niewykluczone jednak, że nasze laboratoria w Opolu będą w przyszłości także zajmowały się projektowaniem nowych rozwiązań. Odpowiednio wyposażone laboratorium, zlokalizowane blisko zakładu produkcyjnego może zapewnić w krótkim czasie odpowiedzi na wiele ważnych pytań, pojawiających się w procesie tworzenia nowego produktu.

Finał nowej inwestycji Danone. Kiedy rozpocznie się produkcja?

Ile potrwa budowa nowego zakładu? Czy wiemy już kiedy pierwsze artykuły zjadą z taśmy produkcyjnej i trafią do pacjentów?

Zakład zapewniający standardy fabryki wytwarzającej żywność medyczną powstanie bardzo szybko. W tym tygodniu teren budowy został przekazany generalnemu wykonawcy i pojawiły się na nim pierwsze koparki. Od rozpoczęcia inwestycji do momentu, w którym z taśmy produkcyjnej zjadą pierwsze artykuły minie około 18 miesięcy. Pierwsze partie będą miały charakter testowy i nie trafią do dystrybucji. Wytwarzanie produktów i ich wprowadzanie do obrotu rozpocznie się w pierwszym półroczu 2025 roku. Budujemy tę fabrykę z myślą o odbiorcach na całym świecie. Żywność produkowana w Opolu już jest wysyłana do ponad 100 krajów.

Polski rynek, w porównaniu z innymi państwami Europy Zachodniej, cały czas rozwija się i zapotrzebowanie na tego typu produkty systematycznie się zwiększa.