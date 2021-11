Jakub Olipra: 4 przyczyny drożejącej żywności

Rosnące ceny surowców to jeden z najważniejszych czynników, który oddziałuje na wzrost dynamiki cen żywności - mówi Jakub Olipra, starszy ekonomista Credit Agricole Bank Polska SA.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 22-11-2021, 13:41

Jakub Olipra, starszy ekonomista Credit Agricole Bank Polska SA. Fot. PTWP

Dlaczego żywność drożeje?

Żywność cały czas drożeje. Jakie są tego główne przyczyny? Jakub Olipra, starszy ekonomista Credit Agricole Bank Polska tłumaczy, że firmy spożywcze mają wyższe koszty m.in. surowców, energii i płacy, przez co część tych kosztów przerzucają na konsumentów.

- Mamy szereg przyczyn drożejącej żywności. Jeśli spojrzymy na rosnące ceny surowców, to myślę, że to jest jeden z najważniejszych czynników, który oddziałuje w kierunku wzrostu dynamiki cen żywności. W październiku indeks cen żywności FAO był już tylko o 3 procent niższy od swojego historycznego maksimum z 2011 roku. To pokazuje, że rzeczywiście mamy bardzo dużą presję kosztową, jeśli chodzi o surowce - mówi Jakub Olipra.

- Presja kosztowa w przypadku cen surowców rolnych ma też bardzo różne źródła. Jeśli spojrzymy na ceny zbóż i roślin oleistych, to widzimy, że jest tam napięta sytuacja popytowo-podażowa. Jeżeli mówimy o cenach cukru, to widzimy zwiększony popyt na biopaliwa i w konsekwencji więcej trzciny cukrowej trafia do produkcji bioetanolu - dodaje.

Co wpływa na droższą żywność?

- Poza rosnącymi cenami surowców rolnych, dodatkowym obciążeniem dla firm są rosnące koszty energii, m.in. bardzo wysokie ceny gazu czy też energii elektrycznej. Dotyka to wszystkich producentów - tłumaczy Jakub Olipra.

- Kolejnym źródłem wzrostu kosztów w branży rolno-spożywczej są koszty pracy. Mam tu na myśli m.in. płacę minimalną, ponieważ jeśli spojrzymy na przetwórstwo żywności, wielu pracowników tej branży otrzymuje taką płacę. W sytuacji, w której rośnie płaca minimalna, siatka płac w firmach spożywczych automatycznie przesuwa się do góry - dodaje.

- Ostatnią kategorią, która wpływa na wzrost kosztów branży rolno-spożywczej, a w konsekwencji na wzrost cen żywności, są koszty odsetek, ponieważ wiele firm z branży rolno-spożywczej kredytuje swoją działalność, a w warunkach wzrostu stóp procentowych koszt obsługi tego zadłużenia rośnie, więc i ten czynnik w ostatnich kwartałach dokłada się do wzrostu presji kosztowej w całym sektorze rolno-spożywczym - zaznacza ekonomista.

- Prognozujemy, że na koniec tego roku dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych zwiększy się do około 6 procent w ujęciu rocznym, czyli w grudniu ceny te będą wyższe o około 6 proc. niż w grudniu poprzedniego roku - mówi Jakub Olipra.

Kiedy inflacja jest zjawiskiem korzystnym dla gospodarki? Na ile "korki" w łańcuchach dostaw wpływają na ceny? Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy wideo.