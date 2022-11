Obecnie odpowiadamy za ponad 2 proc. światowego eksportu żywności i ważne, aby ten trend rozwijać - mówi Jakub Olipra, starszy ekonomista Credit Agricole Bank Polska SA.

Jakub Olipra, starszy ekonomista Credit Agricole Bank Polska SA. Fot. materiały prasowe

Polscy eksporterzy żywności radzą sobie świetnie

Olimpia Wolf: Jak wojna na Ukrainie, inflacja oraz problemy ze zbożem wpływają na eksport polskiej żywności?

Jakub Olipra: Cały czas polscy eksporterzy żywności radzą sobie świetnie. Jeśli spojrzymy na dane z pierwszej połowy tego roku, to wiele wskazuje na to, że w 2022 roku wartość polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych zbliży się do 50 mld euro. Jest to historyczny rekord. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że w znacznym stopniu jest to efekt wyższych cen uzyskiwanych w eksporcie. Mamy wysoką inflację i to również nie omija artykułów rolno-spożywczych. Czyli mamy przede wszystkim efekt wzrostu cen, natomiast również obserwujemy wzrost wolumenu sprzedaży. Mimo trudnych warunków, z jakimi mierzą się teraz polscy eksporterzy żywności, bardzo dobrze sobie radzą na zagranicznych rynkach.

Eksport: Polska branża zbożowa rozwija się

Które z sektorów spożywczych rosną?

Najbardziej wygraną branżą w obecnej sytuacji jest branża zbożowa. Widać tutaj bardzo dobre wyniki eksportowe. Jeśli byśmy szukali sektorów, które radzą sobie nieco słabiej, to jest to sektor tytoniowy. Obserwujemy tu wyraźne spadki udziału tej kategorii w strukturze polskiego eksportu. Jest to między innymi konsekwencja zmiany trendów konsumenckich oraz zmiany regulacji unijnych.

Eksport żywności: Utrzymajmy trend wzrostowy

Jakie wyzwania stoją przed polskimi eksporterami żywności?

Wyzwaniem jest przede wszystkim utrzymanie trendu wzrostowego. Jeśli byśmy spojrzeli na to, jak rośnie znaczenie Polski w światowym eksporcie żywności, to widać, że cały czas kształtujemy się w łagodnym trendzie wzrostowym. Obecnie odpowiadamy za ponad 2 proc. światowego eksportu żywności. Jednocześnie mamy trzecią największą nadwyżkę w handlu żywnością w UE po Hiszpanii i po Holandii. Nasz rynek wewnętrzny jest dość nasycony. Jeśli więc polskie firmy z branży spożywczej chcą się dalej rozwijać, na ogół rozwój ten jest uwarunkowany możliwościami wchodzenia na rynki zagraniczne.

Nasze przewagi będą się powoli wyczerpywać, jeśli chodzi o naszą konkurencyjność kosztową. Pamiętajmy też o tym, że w kolejnych latach na unijnym rynku żywności obecność Ukrainy może się zwiększyć. Dlatego myślę, że w Polsce powinniśmy przede wszystkim budować nasze przewagi na wartości dodanej, na markach polskich firm. Ważnym elementem tych strategii powinno być znalezienie sobie miejsca w ramach łańcucha dostaw.