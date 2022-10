Jakub Olipra, starszy ekonomista, Credit Agricole Bank Polska zaprasza na Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Ekspert będzie prelegentem sesji "Eksport czasów przełomu: nowe kierunki, nowe możliwości", która odbędzie się 7 listopada.

Jakub Olipra, ekonomista banku Credit Agricole zaprasza na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022/ fot. PTWP

Jakub Olipra, starszy ekonomista, Credit Agricole Bank Polska weźmie udział w Forum Rynku Spożywczego i Handlu, w panelu "Eksport czasów przełomu: nowe kierunki, nowe możliwości", która odbędzie się 7 listopada.

Zapraszamy na sesję "Eksport czasów przełomu: nowe kierunki, nowe możliwości", która odbędzie się 7 listopada 2022 w godzinach 11:30-13:00.

Tematyka panelu:

Polska nowym spichlerzem Europy

Wyzwania i realne szanse dla polskiego eksportu żywności

Wojna w Ukrainie wpływa na globalny rynek żywności – co to zmienia dla polskich eksporterów?

Najbardziej perspektywiczne kierunki sprzedaży – co zmieniła pandemia?

W sesji udział wezmą również:

° Piotr Bieliński, prezes zarządu, Atlanta Poland SA

° Małgorzata Cebelińska, dyrektor handlu, SM Mlekpol

° Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związku Pracodawców [Asia]

° Monika Piątkowska, prezes, Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz

° Barbara Woźniak, prezes, Ovotek, dyrektor sprzedaży, Eggs Product, pełnomocnik zarządu, Fermy Woźniak, Grupa Woźniak

Forum Rynku Spożywczego i Handlu już po raz 15.!

Jubileuszowa edycja Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022.

Zapraszamy do rejestracji na Forum Rynku Spożywczego i Handlu, które odbędzie się 7-8 listopada w Hotelu Sheraton Grand Warsaw. Prowadzimy osobną rejestrację na udział stacjonarny oraz udział online.

Głównymi nurtami tematycznymi tegorocznego Forum są:

THINK AGILE scenariusze i wyzwania dla branży w trakcie zawirowań geopolitycznych i finansowych, nowe modele biznesowe, eksport w czasach przełomu

THINK GREEN zielone zasady w produkcji, żywność roślinna, dekarbonizacja, neutralność klimatyczna wobec transformacji

THINK TECH innowacje i start-upy, foodtech, retailtech, e-commerce, zakupy jutra, nowe technologie dla konsumentów

THINK BETTER odpowiedzialność społeczna, ESG w branży spożywczej, budowanie lepszej marki

THINK HUMAN dobrostan, odpowiedzialność za środowisko i pracowników, cyrkularne wybory, transparentność, komfort zakupów, lokalność

Dlaczego warto zarejestrować się na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022?

● Networking. W jednym miejscu spotkają się: najważniejsi w kraju przedstawiciele i liderzy branży, inwestorzy, eksperci oraz przedstawiciele władz samorządowych. Od Ciebie zależy, jak wykorzystasz nowe kontakty.

● Najgorętsze tematy w branży: nowy handlowy ład | żywność i opakowania bez śladu | fabryka 4.0 | zarządzanie FMCG | ESG w branży spożywczej i handlu | foodtech, retailtech i e-commerce | trendy dla sektora HoReCa.

● Forum to 2 intensywne dni wypełnione dyskusjami o aktualnych wyzwaniach branży, najnowszych trendach w sprzedaży, szansa dzielenia się wiedzą oraz rozwiązaniami wdrożonymi w polskich realiach.

● Wiedza i inspiracje. Szansa na uzyskanie konstruktywnych wniosków, diagnoz dotyczących kształtu i perspektyw rozwoju jednej z największych gałęzi gospodarki w naszym kraju – branży spożywczej, handlowej i HoReCa.

● Udział w wieczornej gali wręczenia Nagród Food&Retail Award oraz certyfikatów Dobry Produkt przyznanych w drodze plebiscytu.

Organizatorem 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 jest Grupa PTWP wraz z redakcjami PortalSpozywczy.pl, DlaHandlu.pl oraz HoReCaTrends.pl.