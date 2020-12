Jan Krzysztof Ardanowski pokieruje prezydencką Radą ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady prezydent podkreślił, że sprawy wsi i rolnictwa to dla niego "nie tylko jedne z najważniejszych tematów państwowych", ale chce też kontynuować "misję prezydencką w tym zakresie", którą zapoczątkował prezydent Lech Kaczyński powołując w 2009 r. analogiczną radę.

Prezydent zaznaczył, że przewodniczącym tamtej rady był Jan Krzysztof Ardanowski, który przewodniczy także powołanej przez niego Radzie ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.

"Poprosiłem pana ministra o to, by podjął się funkcji przewodniczenia tej Radzie dlatego, że patrząc tak romantycznie uznałem jego osobę za pewien przejaw ciągłości. Chciałbym, żebyście państwo także patrzyli przez pryzmat takiej ciągłości, że to, co wtedy zostało podjęte przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, my dzisiaj po prostu kontynuujemy" - powiedział Duda.

Jak dodał, chce, by członkowie Rady kierowali się wizją Lecha Kaczyńskiego, zgodnie z którą "na obszarach wiejskich muszą być zapewnione takie warunki życie, by żyło się tam nie gorzej niż w mieście, by poziom życia rolnika był jak najwyższy".

"Rozwój obszarów wiejskich, dbałość o tę część Polski, która stanowi przecież jej większość, to bardzo ważny element realizacji praw konstytucyjnych" - podkreślił prezydent. Zaznaczył, że realizacją praw konstytucyjnych obywateli jest m.in. równy rozwój wszystkich obszarów kraju, równy dostęp do dobrej edukacji, kultury i zapewnienie warunków do godnych warunków życia i komunikacji.

Jak mówił, "to się dzieje". "Cieszę się, że mogę tu, w Pałacu Prezydenckim, przykładać do tego rękę i pracować nad takimi rozwiązaniami, które to realizują" - dodał prezydent.

Podkreślił, że ważną kwestią jest też "zapewnienie dobrych możliwości gospodarowania, dobrych możliwości prowadzenia biznesu rolniczego, czyli gospodarstwa". "To jest wielkie i bardzo trudne zadanie wymagające w każdym przypadku konsultacji z ekspertami; to jest także wielkie zadanie, które chcę wykonywać przez najbliższe pięć lat z państwa pomocą" - powiedział Duda, zwracając się do członków Rady.