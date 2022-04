Japończycy stworzyli elektroniczne pałeczki, które wzmacniają słony smak

W laboratorium Uniwersytetu Meiji w Tokio opracowano elektroniczne pałeczki, które uwydatniają słony smak. Mogą przydać się tym, którzy chcą ograniczyć sól w swojej diecie, a jednocześnie cenią sobie wyrazisty smak ramenu czy sushi.

W kuchni azjatyckiej smak słony odgrywa kluczową rolę/ fot. Unsplash

Jak to działa? "Urządzenie wykorzystuje słaby ładunek elektryczny do przesyłania jonów sodu z pożywienia przez pałeczki do ust, gdzie wywołują wrażenie słoności. W efekcie słony smak wzmacnia się półtora raza" - wyjaśnia Reutersowi prof. Homei Miyashita, który jest głównym pomysłodawcą projektu. Efekt ten możliwy jest dzięki współpracy elektronicznych pałeczek z minikomputerem noszonym na opasce na nadgarstku - oba elementy są ze sobą połączone przewodem.

Pałeczki mają pojawić się na japońskim rynku już w 2023 roku. Wynalazek może trafić na podatny grunt, gdyż kuchnia Kraju Kwitnącej Wiśni preferuje słone smaki. Przeciętny dorosły Japończyk spożywa około 10 gramów soli dziennie, czyli dwukrotnie więcej niż wynosi bezpieczna dawka określona przez Światową Organizację Zdrowia. Dieta bogata w sól może zaś przyczynić się do nadciśnienia, otyłości i innych problemów zdrowotnych.

W ubiegłym roku prof. Miyashita stworzył prototyp innego rewolucyjnego urządzenia. Chodzi o ekran z wizualizacją jedzenia, poprzez lizanie którego można odbierać różne smaki. Miyashita chce bowiem umożliwić ludziom doświadczenie czegoś takiego, jak jedzenie w restauracji z drugiego końca świata, bez wychodzenia z domu.