Japonia: Rząd ogranicza wjazd dla cudzoziemców z powodu nowej odmiany koronawirusa

Rząd Japonii wstrzymał w poniedziałek do końca stycznia możliwość przyjazdu do kraju dla cudzoziemców z większości obszarów świata, niemających zezwolenia na stały pobyt. Ma to zapobiec zakażeniom nową odmianą koronawirusa – podały japońskie media.