Japońscy konsumenci doceniają między innymi polską wódkę, słodycze i wołowe ozory - z Yasuyuki Ishiga, dyrektorem generalnym warszawskiego biura Japońskiej Organizacji Handlu Zagranicznego JETRO rozmawia Olimpia Wolf.

Yasuyuki Ishiga, dyrektor generalny warszawskiego biura Japońskiej Organizacji Handlu Zagranicznego JETRO. Fot. materiały prasowe

Zapraszamy do lektury poniższego tekstu z cyklu "Trzy pytania do. Rozmowy Olimpii Wolf". To autorski cykl wywiadów dotyczących szeroko rozumianego rynku żywności.

Japońscy konsumenci doceniają polskie słodycze

Olimpia Wolf: Jak obecnie wygląda rozwój handlu żywnością i napojami między Japonią a Polską?

Yasuyuki Ishiga, dyrektor generalny warszawskiego biura Japońskiej Organizacji Handlu Zagranicznego JETRO: Statystyki wymiany handlowej między Japonią a Polską pokazują, że po chwilowym spadku, za który odpowiedzialna jest pandemia i problemy z łańcuchem dostaw, wzrasta import japońskiej żywności do Polski. Szczególnie wyraźny wzrost zanotowały japońskie alkohole – w przypadku nihonshu, czyli japońskiej sake, bezpośredni eksport z Japonii wzrósł w 2022 roku - w porównaniu do roku poprzedniego - o 200% Ogromny wzrost notujemy zarówno ilościowo jak i wartościowo. Mam nadzieję, że to oznacza, iż coraz więcej konsumentów docenia ten trunek. można go też skosztować w wielu dobrych japońskich restauracjach. W sklepach stacjonarnych i internetowych znajdujemy coraz bogatszą ofertę produktów pochodzenia japońskiego. Jako klient ogromnie się cieszę, że mogę bez problemu kupić dobry ryż i niejeden rodzaj sosu sojowego. Eksport żywności z Polski do Japonii pozostaje stosunkowo nieduży, głównymi produktami eskportowymi pozostaje mleko w proszku i mrożona wołowina, jednak w ostatnich kilku latach obserwujemy i tutaj znaczny wzrost. Japońscy konsumenci doceniają między innymi polską wódkę, słodycze i wołowe ozory.

Handel Polska-Japonia: stopniowo znoszone są bariery celne

Co sprzyja wymianie handlowej między naszymi krajami, a co jest barierą?

Wymianie handlowej z pewnością sprzyja podpisanie umowy o wolnym handlu (EPA) między Japonią a Unią Europejską, dzięki czemu stopniowo znoszone są bariery celne, a na większość produktów już obowiązuje zerowa stawka celna. Umowa znacznie obniża koszty dla eksportera, a co za tym idzie, koszt towaru na półce. Już to widzimy w Polsce, gdzie bezpośredni importerzy w ciągu ostatnich kilku lat praktycznie potroili liczbę kontenerowych zamówień z Japonii i nie są to tylko produkty do sushi – także słodyczne, przyprawy, makarony, sosy.

W przypadku importu z Japonii główna bariera tkwi w polskich bądź unijnych wymaganiach sanitarnych. Przykładowo, mirin – przyprawa zawierająca alkohol, sprowadzana głównie dla restauracji - traktowana jest w Polsce jako napój alkoholowy podlegający obowiązkowi akcyzowemu, co przekłada się na tak wysoką cenę, że praktycznie nie jest już sprowadzany. Z kolei wielu japońskich producentów mięsa i owoców morza nie posiada EU-HACCP, przez co nie ma możliwości wejścia na rynek unijny. Zdajemy sobie z tego sprawę, ostatnio w Japonii zorganizowano wiele seminariów mających na celu przyspieszenie uzyskiwania EU-HACCP przed producentów i liczę na to, że w Polsce pojawią się japońskie ryby (jak buri – seriola) albo hotate – przegrzebki zwane też małżami świętego Jakuba.

Jeśli chodzi o eksport żywności do Japonii, główna bariera tkwi w samym rynku, czyli mówimy tu o silnej konkurencji, zarówno ze strony krajowych dostawców jak i zagranicznych, przyzwyczajeniach konsumenckich i wysokich wymaganiach jakościowych. Trzeba też czasu, by ułożyć z japońskimi partnerami współpracę opartą na zaufaniu – jednak raz ułożona, trwa latami. Mamy na to dobre przykłady, jak wieloletnia obecność na rynku japońskim wódek POLMOS Warszawa, albo założenie w Japonii oddziału firmy Karmello Chocolatier czy polski żurek instant w ofercie znanej sieci sklepów Muji.

Wydaje mi się, że ostatnio Polska jako kraj - bardzo przecież odległy - jest w Japonii coraz lepiej rozpoznawalna. Mam nadzieję, że przełoży się to na zainteresowanie polską żywnością.

Sake uzupełnia dania kuchni europejskich i fusion

Japonia słynie z sake, które też coraz częściej można zobaczyć w polskich restauracjach lub sklepach. Jakie perspektywy w Polsce ma ten rodzaj alkoholi?

Sake jest trunkiem o zawartości alkoholu podobnej do win, czyli najczęściej między 12 a 16 procent i przede wszystkim towarzyszy posiłkom. Mówi się, że nie konkuruje z jedzeniem, natomiast dzięki zawartości umami wzmacnia czy wzbogaca jego smak – i nie dotyczy to tylko japońskiej kuchni. Sake uzupełnia dania kuchni europejskich i fusion, w szczególności dania z owocami morza, ale też mięsne i warzywne, również desery. Można sake podawać w kieliszkach do wina czy do likieru, latem na zimno, zimą na gorąco, jest dodatkiem do koktajli. Jako produkt fermentacji ryżu posiada prosty skład, a mimo to wachlarz smaków osiąganych przez specjalistów w browarach jest szeroki - od łagodnego, z nutą słodyczy, nutą kwiatową, migdałową czy owocową, po kwaskowy, mocny w smaku, ekstra wytrawny. Mamy też sake starzone, musujące, z dodatkami owoców jak melon, yuzu czy ume, mamy też oczywiście i mocne alkohole jak whisky, gin, awamori i shochu.

Jak wspomniałem, import sake z Japonii szybko rośnie. Częściowo na ten wzrost może mieć wpływ fakt, iż w wielu lokalach wykorzystuje się „cooking sake”, sake do gotowania, ale z drugiej strony coraz ciekawszą ofertę sake widuje się w sklepach alkoholowych. Pojawiają się też nowe restauracje, gdzie można degustować alkohole.

Dziękuję za rozmowę.