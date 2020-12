Japoński rząd nie przerywa kampanii turystycznej, mimo wzrostu zakażeń koronawirusem

Rzecznik MZ: Możliwe, że w połowie stycznia dzieci klas I-III wrócą do szkół

Część japońskich ekspertów wzywała do wstrzymania kampanii "Go To Travel" w całym kraju, a niektóre miejscowe media informowały, że władze rozważają takie posunięcie.

"Te doniesienia nie były prawdziwe. Będziemy w dalszym ciągu działać w odpowiedni sposób, aby powstrzymać szerzenie się infekcji" - oświadczył główny sekretarz japońskiego rządu Katsunobu Kato na rutynowym briefingu prasowym.

W czwartek w Japonii zgłoszono 2973 nowe zakażenia, najwięcej od początku pandemii - podała agencja Kyodo. Rekordowe bilanse notowane są w Tokio, gdzie codziennie przybywa obecnie około 600 nowych przypadków. Do najwyższej od początku kryzysu wzrosła również liczba chorych w ciężkim stanie.

Rządowy podkomitet do spraw przeciwdziałania pandemii zalecił w piątek zaostrzenie środków zapobiegawczych i dalsze wstrzymywanie kampanii "Go To Travel" w niektórych częściach kraju, gdzie sytuacja jest poważna.

Premier Japonii Yoshihide Suga oświadczył podczas wirtualnego spotkania z mieszkańcami, że choć sytuacja jest trudna, nie ma planów wstrzymania kampanii turystycznej w całym kraju. Rząd utrzymuje, że kampania jest konieczna, by wspomóc hotele i przewoźników, którzy poważnie ucierpieli z powodu pandemii.