Jarosińska-Jedynak: 750 mld zł z nowej perspektywy finansowania unijnego trzeba dobrze zainwestować

Jarosińska-Jedynak w rozmowie z PAP podkreśliła, że premier Mateusz Morawiecki wynegocjował na kolejną perspektywę finansową Unii Europejskiej 750 mld zł dla Polski.

"To największy budżet, jaki udało się uzyskać w ramach jednej perspektywy finansowej. Negocjacje były najdłuższe w historii. Ja nie pamiętam tak długich negocjacji, więc tym bardziej pokazuje to, jak trudne były to rozmowy. Teraz te 750 mld zł - to jest zadanie dla mojego resortu - trzeba dobrze zainwestować" - podkreśliła minister funduszy i polityki regionalnej.

Dodała, że zadaniem resortu jest takie opracowanie dokumentów programowych, które pokaże kierunki wydatkowania środków. Jako pierwszy, podstawowy kierunek wskazała Krajowy Plan Odbudowy, czyli instrument mający na celu odbudowanie gospodarki po kryzysie spowodowanym pandemią koronawirusa. Jako zadanie "bardzo ambitne" minister wskazała także zwiększanie odporności gospodarki na kolejne nieprzewidywalne sytuacje.

Wskazała, że ministerstwo funduszy i polityki regionalnej tworzy w tej chwili listę przedsięwzięć do realizacji z tego planu. Te napływają z poszczególnych resortów i regionów.

Dopytywana przez PAP o pomysły, które spływają do jej resortu, wskazała, że z regionów płyną przede wszystkim propozycje dotyczące rozwoju infrastruktury drogowej czy kolejowej.

"Tam, gdzie można dojechać, będzie rozwijał się biznes, będzie rozwijała się gospodarka. Są jednak także mniejsze, punktowe inwestycje - tak w zakresie budowy wodociągu czy kanalizacji. Wiemy, że to istotne problemy w danych miejscowościach, ale ten plan jest strategicznym dokumentem, który ma realizować przygotowane już inwestycje, gdyż dotacje mają być udzielane do końca 2022 roku. Do tego czasu trzeba podpisać umowy na dofinansowanie tych przedsięwzięć, więc muszą to być gotowe projekty, i reformy dodatkowo o charakterze strategicznym, łączącym kilka regionów, gdyż punktowe działania można będzie realizować nadal w ramach polityki spójności" - dodała Jarosińska-Jedynak.

Pytana o spójność wizji rządu i samorządu w zakresie sposobu wychodzenia z kryzysu oceniła na podstawie spływających pomysłów na skorzystanie z tych środków, że część samorządów rozumie ideę takiej polityki.

"W niektórych pomysłach to widać. W tych pomysłach, w których tego nie widać, staramy się pomóc dopracować je tak, żeby pęd gospodarczy był dostrzegalny. Pracujemy także nad projektami punktowymi, żeby zrobić z nich przedsięwzięcia strategiczne, ogólnokrajowe" - wskazała szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej.

Projekty z zakresu zielonej gospodarki i cyfryzacji uznała za jedne z najistotniejszych i priorytetowych.

"Bardzo istotne będą przedsięwzięcia związane z automatyzacją, digitalizacją i robotyzacją. To konieczne dla rozwoju i pobudzania gospodarki. Musimy nauczyć się wykorzystywać takie narzędzia w naszej codzienności" - oceniła minister.