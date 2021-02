Jarosińska-Jedynak: bogate Mazowsze dostanie z nowego budżetu UE ok. 150 mln euro

Premier: 770 mld zł dla Polski to bardzo dobry budżet

W poniedziałek 8 lutego odbędą się na Mazowszu konsultacje społeczne dotyczące Umowy Partnerstwa, czyli najważniejszego dokumentu umożliwiającego uruchomienie środków z budżetu UE na lata 2021-2027.

Wiceszefowa MFiPR w rozmowie z PAP wskazała, że w ramach konsultowanej umowy dla Warszawy i dziewięciu bogatych powiatów przeznaczono 150 mln euro. "Ta kwota wynika z regulacji unijnych i jest to kwota gwarantowana. Część tych środków - ponad 40 mln euro - będzie przeznaczona na duże strategiczne inwestycje, np. związane z cyfryzacją czy przedsiębiorczością, realizowane w ramach krajowych programów. Większość - ponad 110 mln euro - znajdzie się w programie regionalnym dla województwa mazowieckiego, którym będzie zarządzał marszałek województwa" - powiedziała Jarosińska-Jedynak. Dodała, że nie są to wszystkie pieniądze, na które może liczyć region warszawski stołeczny. "Te obostrzenia, wynikające z przepisów europejskich, dotyczą pieniędzy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. W Warszawie i okolicznych powiatach wciąż będzie można bez ograniczeń finansować inwestycje z Funduszu Spójności. To największe przedsięwzięcia, kosztujące miliardy złotych, jak na przykład rozbudowa metra" - wyjaśniała wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Zaznaczyła, że słabiej rozwinięta, pozostała część województwa mazowieckiego, otrzyma więcej pieniędzy: co najmniej 1,6 mld euro z programu regionalnego oraz prawdopodobnie kilkaset milionów euro z Programu Polska Wschodnia. "Program dla Polski Wschodniej jest przeznaczony dla 6 województw, ale nie będzie w nim odgórnego podziału puli na regiony. Fundusze dostaną najlepsze inwestycje, dlatego ostateczna kwota, jaka trafi do poszczególnych województw jest uzależniona od aktywności beneficjentów" - zaznaczyła wiceminister. Dodała, że do podziału na programy regionalne jest jeszcze około 7,1 mld euro, które zostaną przyznane po negocjacjach kontraktów programowych pomiędzy rządem a marszałkami. "Jeśli marszałek województwa mazowieckiego pokaże w tych negocjacjach dobrze przygotowane, kluczowe z punktu widzenia rozwoju regionu i całego kraju inwestycje, otrzyma dodatkowe pieniądze na program regionalny" - zapowiedziała Jarosińska-Jedynak. Podkreśliła, że słabiej rozwinięta część Mazowsza będzie też korzystać z pieniędzy dostępnych w programach krajowych.