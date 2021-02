Jarosław Gowin o polityce przemysłowej Polski na EEC Trends

"Ta nowa polityka przemysłowa Polski może się powieść tylko wtedy, jeśli będzie dobrze sprzężona z Krajowym Planem Odbudowy i z umową partnerstwa, czyli z sensownym, prorozwojowym wykorzystaniem ogromnych funduszy unijnych. Nad tym też pracujemy równolegle do dokumentu dotyczącego polityki przemysłowej" - powiedział Gowin w pierwszym dniu dwudniowego Europejskiego Kongresu Gospodarczego, podczas inauguracyjnej debaty "Gospodarka po pandemii - nowe otwarcie. Europa w odbudowie - nowe wyzwania".

Gowin przypomniał, że resort rozwoju, pracy i technologii pracuje nad nową polityką przemysłową Polski, której celem ma być wzmocnienie odporności naszej gospodarki na wstrząsy oraz poprawa globalnej konkurencyjności. Chodzi o to, by "dźwignąć się z poziomu kraju o niskich kosztach produkcji i usług do poziomu kraju o wysokich kompetencjach i wysokich standardach jakościowych".

Z kolei Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to kompleksowy program reform i projektów strategicznych. Jego celem jest wzmocnienie odporności gospodarczej i społecznej oraz budowa potencjału polskiej gospodarki na przyszłość.

Jak tłumaczył podczas kongresu Gowin, pracując nad nową polityką przemysłową, chce "czerpać z mądrości obywateli". "W tym przypadku z mądrości przede wszystkim samych przedsiębiorców. Opracowujemy w tej chwili Białą Księgę. Zwróciliśmy się do przedsiębiorców, ekspertów, izb gospodarczych z prośbą o wskazywanie głównych barier rozwoju przemysłu w Polsce" - powiedział.

Jak mówił Gowin PAP w styczniu br., do 31 stycznia br., w ramach pierwszej fazy prac nad Białą Księgą resort ma zbierać opinie od przedstawicieli przemysłu. Zapowiedział wówczas, że w lutym planowane jest opracowanie wniosków płynących z pierwszej tury konsultacji i przygotowanie roboczej wersji Białej Księgi, która ma być poddana ponownie konsultacjom ze środowiskami biznesowymi.

"Nad Białą Księgą pochylą się eksperci. To będą +twarde rekiny biznesu+, czyli ludzie, którzy odnieśli duży, spektakularny sukces, prowadząc własne firmy. To są prawie wyłącznie przedstawiciele sektora prywatnego i oni będą nam proponowali konkretne rozwiązania dotyczące zarówno całej gospodarki, jak i poszczególnych sektorów, branż" - powiedział w środę Gowin.