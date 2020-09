Jarosław Kuźniar na EEC2020: W marketingu online dobrze opowiedziana historia potrzebuje czasem mniejszej ekspozycji marki

Magdalena Chudzikiewicz na EEC: IT to dzisiaj menedżerowie, którzy edukują całą organizację

Jarosław Kuźniar wskazał, że dziś domeną autorów i twórców treści nie jest klient, widz czy słuchacz, ale społeczność.

- Nie mówię tylko o influencerach. Ja w ten sposób traktowałem moich widzów w TVN24 czy Onet Rano i tak traktuję ich dzisiaj, kiedy nie jestem związany z jedną dużą marką. Ze społecznością należy rozmawiać, nie komunikować albo coś jej sprzedawać. Opowiadam im historię, czasami we współpracy z marką, ale zakładam, że jeżeli się ze sobą komunikujemy to będzie ok - dodał.

Kuźniar wskazał, że żyjemy w czasach, w których łaska widza bywa krucha, a wrażliwość na ekspozycję marek jest bardzo duża.

- Dlatego społeczność trzeba na to przygotować. Robimy mobilne studio w Lexusie czy Volvo, w którym pojawi się Starbucks i chciałbym żeby widz się tym bawił, żeby z nami został i widział, że obecność tej marki daje pewną wartość, np. że program będzie lepiej zrobiony, a gdyby markę z niego wyjąć, program nie straci na jakości kontentu - wskazał.

Prelegent zaznaczył, że ogromne znaczenie w online ma budowanie długofalowych relacji.

- W marcu w liczbach np. na Instagramie widać było, że wielu ludzi, którzy wcześniej sceptycznie podchodzili do bycia live, nagle to odkryli, bo okazało się, że była to jedyna możliwość kontaktu ze społecznością. Dzisiaj ci sami ludzie zniknęli z tej przestrzeni. Budowanie długofalowych relacji w online ma znaczenie. Ja dzisiaj, jako producent i host, mogę pokazywać, że to, co zrobimy razem możemy wspólnie zorganizować społeczność - wskazał.

Na koniec Kuźniar powołał się na przykład Pawła Tkaczyka, który często wymienia dwa przykłady twórców posiadających niezwykle zaangażowaną społeczność.

- Ewa Chodakowska i Radio Maryja to marki z bardzo silnie zaangażowanymi społecznościami. Cokolwiek zrobią, cokolwiek powiedzą, ich społeczność zrobi to, co chcą w mgnieniu oka - podsumował.