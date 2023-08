Projekcje filmowe, spotkania z twórcami, spacery śladem historycznych produkcji znajdą się w programie otwarcia jarosławskiej edycji Podkarpackiego Szlaku Filmowego. Jarosław i jego okolice są kolejnym miejscem na mapie Podkarpacia, gdzie powstały produkcje filmowe. Kręcono tu sceny m.in. do „Katynia” Andrzeja Wajdy i „Eteru” Krzysztofa Zanussiego.

Podkarpacki Szlak Filmowy to inicjatywa realizowana przez Podkarpacką Komisję Filmową od 2020 roku. Ma na celu edukację filmową, popularyzowanie kinematografii, twórców filmowych, dokumentowanie i upowszechnianie miejsc i historii związanych z powstałymi w regionie produkcjami.

Jak przypomniała Jagoda Mazepa z Podkarpackiej Komisji Filmowej, pierwszym punktem na mapie szlaku były Jaśliska, miejsce realizacji zdjęć do takich filmów jak m.in.: "Boże Ciało" Jana Komasy, "Twarz" Małgorzaty Szumowskiej czy "Wino truskawkowe" Dariusza Jabłońskiego.

Jako kolejny na szlaku znalazł się, w 2021 roku, Przemyśl, gdzie powstawały takie produkcje jak: "Wataha" HBO, "Kronika wypadków miłosnych" Andrzeja Wajdy czy "Ułaskawienie" Jana Jakuba Kolskiego.

Trzecim etapem było otwarcie w lipcu 2022 roku Podkarpackiego Szlaku Filmowego w Bieszczadach, gdzie w dzikich plenerach regionu realizowano sceny do "Pana Wołodyjowskiego" Jerzego Hoffmana, "Wolnej soboty" Jerzego Janickiego, do pierwszego polskiego easternu "Rancha Texas" Wadima Berestowskiego.

W tym roku do Podkarpackiego Szlaku Filmowego dołączy miasto Jarosław i jego okolice.

Mazepa wskazała, że jarosławski szlak obejmuje historię realizacji takich filmów jak: "Katyń" Andrzeja Wajdy, "Eter" Krzysztofa Zanussiego, "Najlepsze w świecie" Stanisława Jędryki oraz serialu TVP "1920. Wojna i miłość".

"Prezentuje również dwóch twórców, którzy urodzili się w Jarosławiu - Sama Spiegela, hollywoodzkiego producenta, wielokrotnego zdobywcę Oscara, m.in. za +Lawrence'a z Arabii+ Davida Leana, +Na nabrzeżach+ Elii Kazana czy +Most na rzece Kwai+ Davida Leana, oraz utalentowanego i nagradzanego twórcę animacji młodego pokolenia Marcina Podolca, reżysera takich filmów jak +Insekt+ czy +Colaholic+" - wymieniła Mazepa.

Właśnie prezentacją filmów animowanych Marcina Podolca w piątkowy wieczór rozpocznie się w Jarosławiu trzydniowe wydarzenie otwarcia jarosławskiego szlaku filmowego. Tego wieczoru uczestnicy będą mogli obejrzeć film Podolca "Insekt", koprodukowaną w ramach Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego oraz porozmawiać z reżyserem i bliżej poznać jego twórczość. Marcin Podolec jest bowiem także autorem animacji m.in. do teledysków Voo Voo czy Króla.

Pierwszy dzień wydarzenia zwieńczy projekcja filmu "Na nabrzeżach", w reż. Elii Kazana z 1954 r., którego producentem był Sam Spiegel.

"Film ten zdobył 8 statuetek Oscara, w tym dla Marlona Brando dla najlepszego aktora pierwszoplanowego. Film zostanie wyświetlony na murze Bramy Krakowskiej. Tam też pokazane zostaną zdjęcia z jarosławskich planów filmowych, wykonane przez mieszkańców Jarosławia" - przekazała Mazepa.

Projekcję filmu poprzedzi koncert na jarosławskim Rynku, w którym zagra zespół "Nachum", sięgający do twórczości żydowskiego kompozytora pochodzącego z Rzeszowa- Nachuma Sternheima, który tworzył na początku XX wieku.

Oficjalne otwarcie jarosławskiej edycji Podkarpackiego Szlaku Filmowego zaplanowano na sobotnie popołudnie przed Muzeum w Jarosławiu Kamienicą Orsettich. Gościem honorowym wydarzenia będzie Adam Spiegel, amerykański reżyser i producent filmowy oraz autor teledysków, a prywatnie syn Samuela P. Spiegla.

Trzydniowe wydarzenie, które potrwa do niedzieli, wypełnią plenerowe i kinowe projekcje filmowe, spotkania z twórcami, panele dyskusyjne, wystawy tematyczne, spacery śladem historycznych produkcji oraz koncert muzyki żydowskiej.

W sobotę uczestnicy imprezy na chwilę przeniosą się do Starego Dzikowa, do cerkwi św. Dymitra, gdzie Andrzej Wajda realizował sceny do "Katynia". Tam scenografka filmu Magdalena Dipont oraz Kamil Przełęcki, kierownik produkcji opowiedzą o kulisach powstawania zdjęć do nominowanego do Oscara dzieła Wajdy.

"W szczególności na to wydarzenie zapraszamy tych, którzy byli wówczas obecni na planie +Katynia+ w Starym Dzikowie - mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy statystowali w scenach grupowych. Będzie to okazja do wymienienia się wspomnieniami w obecności członków ekipy" - zapraszała Mazepa.

Przypomniała jednocześnie, że stałym elementem każdego kolejnego otwarcia Podkarpackiego Szlaku Filmowego są spacery filmowe szlakiem filmowych miejsc, historii, ciekawostek i anegdot. Uczestnicy spacerów otrzymają opracowaną uprzednio mapę-spacerownik obejmującą Jarosław i okolice oraz wybór najistotniejszych lokacji.

Tego dnia na jarosławskim rynku będzie można obejrzeć aż cztery filmy: krótkometrażowy dokument "Ze szkolnej ławki do Auschwitz" z 2021 r. o mieszkańcach Jarosławia, którzy znaleźli się wśród polskich więźniów politycznych pierwszego transportu do Auschwitz z 14 czerwca 1940 roku; realizowany w Jarosławiu film Krzysztofa Zanussiego "Eter" z 2018, a także dwa filmy Sama Spiegla: thriller "Obława" (reż. A. Penn, 1966) z Jane Fondą, Robertem Redfordem i Marlonem Brando oraz nagrodzony siedmioma Oscarami dramat "Lawrence z Arabii" (reż. D. Lean, 1962) z Peterem O'Toolem.

Na program trzeciego dnia otwarcia jarosławskiego szlaku filmowego złoży się m.in. rodzinny quiz filmowy z nagrodami, projekcje filmowe, w tym familijnego filmu "Najlepsze w świecie" (reż. S. Jędryka, 1976), który został nakręcony m.in. właśnie na jarosławskim rynku i tu będzie można go obejrzeć po blisko 50 latach od powstania.

W programie znalazła się też projekcja dokumentu "Sam Spiegel podbija Hollywood" (reż. R. De Young, S. Wellink, 2018), połączona z rozmową z Michałem Oleszczykiem, krytykiem filmowym, znawcą kina amerykańskiego, twórcą popularnego podcastu SpoilerMaster.

Zdaniem Mazepy wartym szczególnej uwagi wydarzeniem trzeciego dnia otwarcia Podkarpackiego Szlaku Filmowego w Jarosławiu będzie spotkanie z twórcami filmów powstałych w tym mieście: reżyserem "Eteru" Krzysztofem Zanussim i producentem filmu Januszem Wachałą oraz scenografką do "Katynia" Magdaleną Dipont i kierownikiem tej produkcji Kamilem Przełęckim.

Wydarzenie zakończy wieczorny pokaz filmu "Katyń"

Trzydniowej imprezie towarzyszyć będą m.in. wystawy, atelier fotograficzne z dawnych lat, w ramach którego będzie można wykonać pamiątkowe zdjęcie w historycznych wnętrzach Kamienicy Orsettich.

Szczegółowy program znajduje się na stronie Podkarpackiego Szlaku Filmowego: https://filmowepodkarpacie.pl/pl/o-szlaku-2/533-program-otwarcia-podkarpackiego-szlaku-filmowego-w-jaroslawiu-vol-4

Organizatorem wydarzenia jest Podkarpacka Komisja Filmowa, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie i Województwo Podkarpackie.

Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

W 2022 roku Podkarpacki Szlak Filmowy został nominowany do nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.