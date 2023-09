To jest parę zdań za dużo. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po prostu wypowiedział zdania niepotrzebne, niesprawiedliwe, krzywdzące, sugerując coś takiego – powiedział w czwartek wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin w Programie III Polskiego Radia.

Podczas rozmowy Jarosław Sellin został m.in. zapytany o to, czy "Polska powinna obniżyć temperaturę relacji z Ukrainą po ostatnich wydarzeniach, m.in. po wystąpieniu Wołodymyra Zełenskiego w ONZ".

"Myślę, że to nie jest kwestia mierzenia amplitudy tej temperatury, tylko to jest kwestia realnej walki o narodowe interesy. W naszym narodowym interesie było od samego początku tej pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę pomóc Ukrainie przetrwać i, daj Bóg, wygrać tę wojnę. Dlatego taka nasza polityka gorliwej pomocy politycznej, militarnej, humanitarnej. Ale na pewno w naszym interesie nie jest, żeby przy okazji tego nieszczęścia, jakie Ukrainę dotknęło i niemożności wywozu ich produktów rolnych przez Morze Czarne, dopuścić do tego, aby te produkty rolne zostały na terytorium Polski i zaburzały nasz rynek rolny" - podkreślił.

Sellin odniósł się także do słów prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który powiedział we wtorek w Nowym Jorku: "Uruchomiliśmy tymczasowy morski korytarz eksportowy z naszych portów. Ciężko pracujemy nad zachowaniem szlaków lądowych dla eksportu zboża. I niepokojące jest to, jak niektórzy w Europie, niektórzy nasi przyjaciele w Europie, odgrywają w teatrze politycznym solidarność, robiąc thriller ze zbożem. Może się wydawać, że odgrywają własną rolę, ale w rzeczywistości pomagają przygotowywać scenę dla moskiewskiego aktora".

"To jest parę zdań za dużo, które powiedział prezydent Zełenski, stąd reakcja polskiego rządu i wezwanie do MSZ ambasadora Ukrainy w Polsce, żeby zwrócić na to uwagę. Tak też to komentujemy - że Zełenski po prostu wypowiedział zdania niepotrzebne, niesprawiedliwe, krzywdzące, sugerując coś takiego" - powiedział.

Zaznaczył, że "nie unieważnia to tego, że nadal w polskim interesie jest to, aby Ukrainie pomagać militarnie, politycznie i humanitarnie. Jeżeli mamy twardą rozbieżność narodowych interesów - a mamy w sprawach produktów rolnych - nie ma co tego ukrywać. Jesteśmy w tej sprawie w konflikcie" - mówił.

Zapytany, czy "może w relacjach między państwami nie ma miejsca na takie słowa jak przyjaźń, miłość, sympatia, tylko są twarde interesy", Sellin zaznaczył, że "nie unikałbym nawet emocjonalnych sformułowań w relacjach politycznych".

"Ale prawdą jest, że trzeba budować przede wszystkim politykę na twardej walce o własne interesy i szukania punktów stycznych. Uważam też, że pewien sentyment w polityce, wynikający choćby z historii, jest uprawniony. My mamy prawo myśleć o naszej wspólnej przyszłości relacji polsko-ukraińskich jako przyszłości dobrej i bliskiej, bo mamy też wspólną historię funkcjonowania w jednym, potężnym, ciekawym państwie, jakim była Rzeczpospolita. Państwie, które jeśli istniało i było silne, to nie pozwalało na to, aby imperializm rosyjski czy moskiewski za bardzo się rozlewał i niszczył inne narody. W naszym wspólnym interesie jest to, aby ta współpraca była jak najlepsza, bo to zabezpiecza cały region Europy Środkowej przed agresywnymi zamiarami Moskwy" - mówił Sellin.

Dopytywany, czy "sympatia dla Ukraińców w Polsce trochę osłabła po tym, jak nie było oczywistego i serdecznego przeproszenia za Wołyń w 80. rocznicę zbrodni", Sellin ocenił, że "sympatia na pewno dalej jest, ale obiektywne wskaźniki badań opinii publicznej pokazują, że jest też pewne zmęczenie, lekki dystans". Zwrócił uwagę, że "Ukraińcy, którzy przybili do Polski po pełnoskalowej inwazji i zostali tutaj, w większości zatrudnili się na polskim rynku pracy". "I to jest dla Polski dobre" - dodał.

Autorka: Anna Kruszyńska

akr/ joz/