W połowie czerwca w podrzeszowskiej Jasionce odbędzie się III edycja Carpathian Startup Fest (CSF). W czasie wydarzenia początkujący przedsiębiorcy będą mogli spotkać się z inwestorami. Odbędzie się również konkurs dla startupów, pula nagród wynosi 100 tys. zł.

Jak poinformowała Justyna Kunysz z Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która jest współorganizatorem imprezy, CSF to wydarzenie, podczas którego startupy, scaleupy (firmy, które są już dłużej na rynku) i ludzie ze świetnymi pomysłami biznesowymi mają szansę zwrócić na siebie uwagę inwestorów.

"Wśród uczestników, którzy spotkają się w Jasionce 15 i 16 czerwca jest kilkaset startupów i czołówka polskich funduszy inwestycyjnych" - dodała.

Kunysz podkreśliła, że technologie rozwijają się w szybkim tempie, ale jedno się nie zmienia - startupy potrzebują kapitału, a kapitał wciąż szuka okazji do inwestycji. "Do Jasionki przybędą przedstawiciele ponad 30 najbardziej aktywnych na rynku funduszy" - podała.

Głównym punktem imprezy będzie konkurs, w którym łączna pula nagród wynosi 100 tys. zł. Uczestnicy walczyć będą w trzech kategoriach: Idea Challange, Startup i Scaleup.

Jak zaznaczyła Kunysz, najwięcej zgłoszeń, bo 180 nadesłały startupy. Wpłynęły również 84 pomysły biznesowe oraz 28 propozycji od scaleupów. Razem 292 aplikacje z Polski, Ukrainy, Słowacji, Białorusi, Słowenii, Chorwacji, Irlandii, a także Stanów Zjednoczonych.

Jurorzy wybrali 20 finalistów, którzy powalczą o 100 tys. zł oraz nagrodę specjalną - zaproszenie do VII edycji programu mentoringowego InCredibles Sebastiana Kulczyka.

"Na tych, którym nie udało się wejść do finału, przez dwa festiwalowe dni czeka specjalna scena Open Mic Pitch pod okiem Pitch Me Baby. Każdy dostanie po 3 minuty na prezentację i 3 minuty na feedback. Najlepszych, przedstawiciele funduszy zaproszą do rozmów indywidualnych, które między innymi odbędą się w Investors Room" - dodała.

Dodatkowo festiwalowi towarzyszą targi Startup Expo - strefa wystawiennicza dla innowacyjnych projektów. W trakcie CSF odbędą się również panele i dyskusje, na których mowa będzie o nowych technologiach w medycynie, sektorze bezpieczeństwa i obronności.

Jak powiedziała Kunysz, zarejestrowani uczestnicy CSF mogą też zapisać się na darmowe warsztaty z ekspertami z Polski i Izraela - przedsiębiorcami, menedżerami czy przedstawicielem PARP.

Organizatorem Carpathian Startup Fest jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym Aeropolis.