Blisko 4-hektarową działkę po dawnej kopalni Jan Kanty, na której m.in. ma znaleźć się część infrastruktury wodnej Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego (JOG), a także 11 hektarów uzupełniających obszar JOG, pozyskał samorząd Jaworzna od Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK).

O umowach darowizny i sprzedaży nieruchomości poinformowali w czwartek w Jaworznie m.in. prezydent miasta Paweł Silbert i prezes SRK Janusz Smoliło, w obecności wiceministra aktywów państwowych, pełnomocnika rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Marka Wesołego.

Jak wynika z czwartkowej informacji SRK, spółka przekazała miastu nieodpłatnie, w drodze darowizny, 4 ha terenów po dawnej kopalni węgla kamiennego Jan Kanty oraz teren byłej bocznicy kolejowej pod kątem potrzeb mieszkaniowych, a także wybudowania stacji uzdatniania wody i posadowienia na jej terenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Drugi obszar to 11 hektarów terenu niezabudowanego, który w obecnym kształcie przecinała tereny inwestycyjne tworzonego Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Nabycie tej nieruchomości przez gminę rozwiązuje problem niejednorodności stanu prawnego JOG.

"SRK miało i ma nadal w swoich rękach coś, co dzisiaj możemy traktować jak diament, a za chwilę może być brylant: jest to teren, ale jest to również woda" - mówił prezydent Jaworzna Paweł Silbert wyjaśniając, że nabywane przez miasto nieruchomości odegrają duże znaczenie w przyszłości. "Po pierwsze dlatego, że będą powiększały możliwy zasób mieszkaniowy gminy" - wskazał.

"I również na terenie byłej kopalni Jan Kanty znajduje się coś, co jest dla nas niezwykle istotne - ogromne zasoby wody, które dzisiaj stanowią trochę problem, ponieważ trzeba je odprowadzać, SRK to robi, ponosi koszty, a mogą być niezwykle cennym zasobem. Jeżeli tę wodę uzdatnimy, ona może zasilać obszar JOG, ale również może kiedyś stanowić rezerwuar wody pitnej dla mieszkańców miasta" - wskazał.

Zwracając się do prezesa SRK Janusza Smoliły Silbert zadeklarował rozmowy ws. kolejnych terenów, m.in. należącego obecnie do SRK byłego ośrodka wypoczynkowego Tarka, położonego blisko autostrady, a także kolejnym obszarze SRK w obrębie JOG. Prezes SRK potwierdził, że chodzi m.in. o 18-hektarowy teren przy autostradzie.

"Cieszę się, że te tereny przy Janie Kantym będą bardzo dobrze wykorzystane, a głównie myślę o stacji uzdatniania wody. 6 czerwca podpisujemy umowę na zagospodarowanie tej wody" - zasygnalizował Smoliło.

Wiceminister aktywów dziękował stronom zaangażowanym w tworzenie JOG za dotychczasową pracę. "Chciałbym odwiedzić z takim przekazem jak najwięcej śląskich i zagłębiowskich miast, które czeka transformacja, które są w trakcie transformacji, które muszą przestawiać się na nową rzeczywistość: widzicie państwo, że SRK jest bardzo otwarta na tego typu współpracę" - zapewnił.

"Wszystkie dobre projekty, które będą pasowały pod mechanizmem ustawy, w którym spółka może się poruszać, które będą dobrze przygotowane i wykonane, będziemy bardzo dynamicznie i szybko wdrażać w życie. Chcemy z samorządami współpracować, chcemy jak najszybciej transformować te tereny" - zadeklarował Wesoły.

Umowę o współpracy ws. Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego (JOG) przedstawiciele Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i samorządu Jaworzna podpisali w sierpniu ub. roku. Celem jest zagospodarowanie i aktywizacja 365 ha terenów inwestycyjnych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Jaworznicki Obszar Gospodarczy powstał na gruncie obowiązującej specustawy, a jego część ma zająć inwestycja firmy ElectroMobility Poland (EMP) SA, producenta projektowanego samochodu elektrycznego Izera.

Teren Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, planowany m.in. pod przyszłą fabrykę samochodów elektrycznych, to ok. 300 ha głównie poprzemysłowych gruntów w rejonie ul. Wojska Polskiego, w pobliżu węzła drogi ekspresowej S1 i bocznicy kolejowej. Sama fabryka samochodów elektrycznych miałaby zająć ok. 120 ha.