Jaworznicki Obszar Gospodarczy (JOG), gdzie ma powstać m.in. fabryka aut elektrycznych Izera, będzie zasilany w oczyszczoną wodę z wyrobisk dawnej kopalni Jan Kanty w Jaworznie – zakłada zainaugurowany we wtorek projekt. Stacja uzdatniania wód dołowych ma powstać do końca 2025 roku.

We wtorek władze Jaworzna, miejskiej spółki Wodociągi Jaworzno oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) podpisały porozumienie służące realizacji tego przedsięwzięcia.

Budowa stacji uzdatniania i towarzyszącej jej infrastruktury pochłonie część ze 100 mln zł, pozyskanych przez Jaworzno z rządowego funduszu inwestycji strategicznych na przygotowanie na potrzeby JOG infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i związanej z gospodarką odpadami.

Z wyrobisk dawnej kopalni Jan Kanty rocznie pompowanych jest ok. 11 mln metrów sześc. wody. Część wykorzystuje spółka Tauron Wytwarzanie, większość wody trafia jednak do Przemszy. W pierwszym etapie planowane jest wykorzystanie ok. 3 mln m sześc. wody, która po oczyszczeniu będzie w pełni bezpieczna i zdatna do picia.

"W stacji uzdatniania będą zastosowane najlepsze dostępne technologie: filtracja, ozonowanie, odwrócona osmoza - wszystko to, co jest w dzisiejszej technologii najbardziej bezpieczne do produkcji wody, bez używania lub przy minimalnym użyciu chemii. Naszym celem jest to, aby na wyjściu woda była bezpieczna do spożywania" - powiedział PAP prezes Wodociągów Jaworzno Józef Natonek.

Pompowanie wód dołowych jest konieczne, aby nie zagroziły czynnym zakładom górniczym oraz powierzchni. W kopalnianych wodach są m.in. siarczany, żelazo czy mangan, a także chlorki, jednak stopień zasolenia nie jest duży. Po uzdatnieniu woda będzie być wykorzystywana w zależności od potrzeb - do celów przemysłowych, sanitarnych i spożywczych. Docelowo ma to być dodatkowe źródło zasilania w wodę ponad 80-tysięcznego Jaworzna.

Teraz miasto pozyskuje 97 proc. wody z własnych źródeł. 11 mln m sześc. - czyli ilość pompowanych rocznie wód dołowych z dawnej kopalni Jan Kanty - pozwoliłoby na zaspokojenie potrzeb ok. 80 proc. mieszkańców miasta.

"Woda z dawnych kopalniach wyrobisk będzie pompowana jeszcze przez dziesiątki czy setki lat, a dzięki temu projektowi będzie świetnie wykorzystywana. Tworzymy coś, co może być tratowane jako modelowe rozwiązanie, w którym woda traktowana dzisiaj jak odpad staje się cennym surowcem" - powiedział prezydent Jaworzna Paweł Silbert, zapowiadając, że jeszcze w tym roku ogłoszony i rozstrzygnięty zostanie przetarg na realizację projektu zagospodarowania wód kopalnianych.

Jak mówił prezydent, w perspektywie wody kopalniane mogą być wykorzystane również w procesach magazynowania energii. "Zasobem, który dzięki nowym technologiom umożliwia bezpieczne i trwałe magazynowanie energii, jest wodór, który najłatwiej pozyskiwać w procesie elektrolizy z wody bądź z wykorzystaniem amoniaku. W każdym przypadku woda jest do tego potrzebna, więc trzeba o nią dbać, starać się o nią i - jeśli jest taką możliwość - zabezpieczać ją" - wyjaśnił prezydent Jaworzna. Ocenił, że w przyszłości samorząd będzie dysponentem całości wód pompowanych z dawnej kopalni Jan Kanty.

Prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń Janusz Smoliło zdradził, że SRK przygotowuje kolejne podobne przedsięwzięcia - m.in. pilotażowa instalacja powstaje przy dawnej kopalni Boże Dary w Katowicach-Kostuchnie. Jeżeli parametry kopalnianej wody okażą się odpowiednie, również tam może powstać stacja uzdatniania, a odbiorcą oczyszczonej wody będą miejskie wodociągi.

Uczestniczący we wtorkowej konferencji prasowej w Jaworznie posłowie PiS Ewa Malik i Robert Warwas podkreślali znaczenie przyszłej inwestycji dla rozwoju JOG, miasta Jaworzna i całego regionu. Jak przypomniała pos. Malik, docelowo na terenach Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego ma powstać w sumie ok. 12 tys. nowych miejsc pracy. Przygotowanie terenu nie byłoby możliwe bez 100-milionowego wsparcia ze strony rządu.

Niedawno SRK przekazała już samorządowi Jaworzna blisko 4-hektarową działkę po dawnej kopalni Jan Kanty, na której m.in. ma znaleźć się część infrastruktury wodnej JOG, a także 11 hektarów uzupełniających teren przyszłej strefy gospodarczej.

Teren Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, planowany m.in. pod przyszłą fabrykę samochodów elektrycznych Izera, to ok. 300 ha głównie poprzemysłowych gruntów w rejonie ul. Wojska Polskiego, w pobliżu węzła drogi ekspresowej S1 i bocznicy kolejowej. Sama fabryka samochodów elektrycznych miałaby zająć ok. 120 ha. W pobliżu mogą ulokować się jej kooperanci oraz inne przedsiębiorstwa.