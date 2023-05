Jedna trzecia pracowników generacji Y i Z rozważa zmianę pracy, co piąty badany myśli o przebranżowieniu - wynika z badania RocketJobs.pl. Jak podano, branżą, w której najczęściej rozważano zmianę pracy, jest sprzedaż.

Jedna trzecia pracowników generacji Y i Z rozważa zmianę pracy; fot. mat. pras.

Badanie przeprowadzono wśród pracowników biurowych. Na jego bazie powstał raport pod hasłem "Jak pracować, by nie żałować? - generacja Z i pokolenie Y o żalu, satysfakcji i ryzyku w pracy".

Pracownicy z pokolenia Y i Z

Według badania dla ponad połowy współczesnych pracowników z pokolenia Y i Z praca stanowi kluczowy element w życiu. Ponad sześciu na dziesięciu respondentów twierdzi, że odczuwa szczęście w pracy. Co piąty badany wskazał, że w pracy nie jest szczęśliwy.

W kontekście satysfakcji wśród badanych analizowane były m.in. takie aspekty jak wynagrodzenie, dynamika pracy, perspektywy rozwoju czy relacje ze współpracownikami. Im młodsi byli pracownicy, tym większą satysfakcję czerpali z elastycznego czasu pracy i możliwości awansu. Wśród starszych "Igreków" (36-45 lat) aspekty te cieszyły około jedną czwartą uczestników, natomiast wśród "Zetek"(wiek 19-27 lat) zadowolenie z możliwości pracy zdalnej przekraczało próg 50 proc. Biorąc pod uwagę całokształt odpowiedzi dla niemal trzech czwartych respondentów praca nie jest źródłem pełnej satysfakcji - podkreślono w raporcie.

Wskazano, że jednym z głównych powodów niezadowolenia z pracy jest wysokość wynagrodzenia. Prawie 50 proc. "Zetek" i starszych "Igreków" (36-45 lat) oraz 60 proc. młodszych przedstawicieli pokolenia Y (28-35 lat) było niezadowolonych z poziomu zarobków. Jak podano, pozostałe elementy środowiska zawodowego generowały znacznie mniejsze niezadowolenie (między 19 a 30 proc.), widać było też różnice pokoleniowe. Z dynamiki pracy niezadowolony był około co czwarty przedstawiciel pokolenia Y i co trzeci pracownik z generacji Z. Co trzecia osoba z "Zetek" wolałaby więcej pracować zdalnie, natomiast wśród starszych "Igreków" podobne preferencje wykazywał mniej niż co szósty badany. Starsi uczestnicy badania byli również nieco bardziej niezadowoleni z poziomu stabilności pracy i systemów premiowych niż młodsi respondenci.

Z badania wynika, że 62 proc. pracowników biurowych odczuwa żal związany z decyzjami zawodowymi. 16 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nie żałuje niczego. Trzech na dziesięciu ankietowanych żałowało, że nie rozpoczęło pracy zawodowej wcześniej. Nieco ponad jedna czwarta badanych zadeklarowała odczuwanie żalu związanego ze zbyt małą przedsiębiorczością, aktywnością czy odwagą, np. badani żałowali niewyjechania do pracy za granicę, "zasiedzenia się" w miejscu pracy, które nie dawało im satysfakcji, nieproszenia o podwyżkę czy brania na siebie zbyt wielu obowiązków. W kontekście rozwoju osobistego badani na pierwszym miejscu stawiali żal dotyczący nieprzykładania się do nauki języków obcych (52 proc.), drugie miejsce zajęło nierozwijanie własnych pasji i talentów (46 proc.).

Czterech na dziesięciu ankietowanych uznało swoje kroki zawodowe za rezultat przemyślanych decyzji i planów. 44 proc. widziało w tym efekt przypadku. 70 proc. ankietowanych uważa, że wszystko, co do tej pory osiągnęli, zawdzięczają wyłącznie sobie.

Mniej więcej co czwarty z respondentów twierdzi, że od zawsze pracował w obecnej branży. 40 proc. starszych przedstawicieli pokolenia Y i 20 proc. młodszych "Igreków" przebranżowiło się (wśród "Zetek" z uwagi na wiek i krótszy staż pracy odsetek ten wyniósł znacznie mniej - 11 proc.). Jak podkreślono, 57 proc. z nich oceniło ten proces jako łatwy lub bardzo łatwy.

Prawie jedna trzecia badanych pracowników zadeklarowała, że chciałaby zmienić pracę. Prawie 20 proc. chce zmienić też branżę, jednak prawie 40 proc. z nich nie podejmuje żadnych działań w tym celu. Branżą, w której najczęściej rozważano zmianę pracy, jest sprzedaż (39 proc.), zaś najrzadziej poszukiwanie nowego zajęcia brały pod uwagę osoby zajmujące się designem (15 proc.).

42 proc. badanych wskazało, że choć ich praca nie jest idealna, to są w niej elementy, które lubią, a 35 proc. deklaruje, że przed odejściem z obecnej pracy powstrzymują ich zażyłe relacje ze współpracownikami.

Co szósty badany obawia się zmiany, nie jest pewny siebie i wątpi w swoje kwalifikacje. Trzech na dziesięciu ankietowanych zwróciło uwagę na niepewną sytuację na rynku pracy, a dla co czwartego zmiana pracy byłaby zbyt stresująca.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą WiseRabbit na próbie 500 pracowników biurowych z branż: marketing, sprzedaż, HR, design, finanse, inżynieria i inne. Składało się z dwóch etapów: jakościowego (dyskusje grupowe) i ilościowego (metodą CAWI), które odbywały się od listopada 2022 do stycznia 2023. W każdym z etapów grupę docelową stanowiły kobiety i mężczyźni, przedstawiciele pokolenia Z (wiek 19-27 lat) oraz pokolenia Y (wiek 28-45 lat).