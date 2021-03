Jedna z największych dostaw morskich Grupy Fracht

W marcu, na zlecenie jednego z globalnych dostawców technologii dla branży energetycznej, Grupa Fracht zorganizowała dostawę morską z portu Gdynia do Brindisi dwóch generatorów – każdy po 280 ton oraz ok. 50 ton elementów ich oprzyrządowania, w tym również elementów wielkogabarytowych. W realizację tego projektu zaangażowane są trzy oddziały krajowe Grupy Fracht - polski, szwajcarski oraz włoski. Urządzenia do gdyńskiego portu dotarły z południa Polski transportem kolejowym, po czym gestię przejął Fracht FWO Polska.

Polski etap dostawy – z fabryki na południu kraju do portu w Gdyni

Urządzenia zostały wyprodukowane w polskich fabrykach, a następnie dostarczone koleją do portu Gdynia, gdzie nastąpił załadunek na wyczarterowany przez Grupę Fracht specjalny statek, płynący do Brindisi we Włoszech. Jednostka ta została wybrana ze względu na własne dźwigi pokładowe do przeładunków ładunków bardzo ciężkich – o nośności do 800 ton.

- Wspierając realizację tego projektu, polski zespół odpowiadał za nadzór nad przebiegiem realizacji dostawy urządzeń w Polsce, w tym nad załadunkiem na statek w gdyńskim porcie oraz dopełnienie niezbędnych, w przypadku tego typu transportów, formalności i przygotowanie dokumentacji – wyjaśnia Arkadiusz Trochymiak, starszy kierownik projektu w Fracht FWO Polska.

Do zadań spedytorów Fracht FWO Polska należało także zorganizowanie transportu drogowego blisko 50 ton dodatkowych elementów do generatorów, z zakładów produkcyjnych na południu kraju do portu w Gdyni. Wśród przewożonych ładunków były też elementy wielkogabarytowe, których wysokość sięgała ponad 3 m. do przewozu których, ze względu na wymiary, wykorzystano naczepy specjalnego typu.

Grupa Fracht stawia na współpracę oddziałów

Grupa Fracht, od ponad 65 lat specjalizująca się w obsłudze transportów ponadnormatywnych, obecnie jest jednym z największych światowych graczy na tym rynku. Do grona jej klientów należą m.in. firmy z branży energetycznej, chemicznej, gas&oil czy automotive. Podczas organizacji często bardzo skomplikowanych logistycznie dostaw project cargo Fracht wykorzystuje wszystkie gałęzie transportu, tj. drogową, lotniczą, kolejową, śródlądową i morską. Podczas ich organizacji kluczem do sukcesu jest międzynarodowa współpraca w ramach sieci tworzonej przez 115 oddziałów na 6 kontynentach i jej specjalistów, którzy mają nie tylko doświadczenie w obsłudze ładunków ponadnormatywnych, ale także szeroką wiedzę z zakresu spedycji i inżynierii, niezbędnej do przygotowania dokumentacji technicznych.