Jeronimo Way. Maniek pokonał przeszkody i idzie dalej

Jak już informowaliśmy producent nanomax® wspiera wyprawę Mańka z Sosnowca do Lizbony. Celem Jeronimo Way jest pomoc uzależnionym, zwrócenie uwagi właściciela Biedronki na polską markę. Na jakim etapie jest wyprawa?

Autor: MB

Data: 13-01-2022, 14:55

Jeronimo Way to nietypowa wyprawa do siedziby Biedronki/fot. Facebook/ Maniek

Jeronimo Way – co to jest?

Producent preparatów czyszczących nanomax® wspiera wyprawę Mańka z Sosnowca do Lizbony – pod kryptonimem Jeronimo Way. Cel? Jest ich kilka: pomoc uzależnionym, zwrócenie uwagi właściciela Biedronki na polską markę. Wszystko to z miłości do muzyki, piłki nożnej i podróży.

Dynamic Technology sp. z o.o. z Chrzanowa to producent oraz właściciel marki nanomax® znanej z nano-preparatów czyszczących, które są dostępne w ponad 6000 sklepach w Polsce (m.in. Rossmann, Kaufland, Carrefour, Tesco, Auchan, Delikatesy Centrum).

A Maniek to pracownik tej firmy i wieloletni przyjaciel Krzysztofa Szymanowskiego, założyciela spółki - który wspiera jego pieszą wyprawę z Sosnowca do Lizbony.

Projekt Jeronimo Way zrodził się z wieloletniej miłości Mańka do Portugalii, muzyki, podróży a także futbolu. Główny bohater wyprawy wspiera w ten sposób próbę dotarcia produktów nanomax® do Jeronimo Martins w Lizbonie a docelowo na półki najpopularniejszej sieci sklepów w Polsce.

Jeronimo Way – przebieg wyprawy

4 lipca 2021 roku Maniek wyruszył z Sosnowca w pieszą wyprawę. Docelowo ma pokonać łącznie ponad 3000 km, ma przejść przez 8 państw, odwiedzając po drodze gwiazdy futbolu i ważne miejsca dla tej dyscypliny sportu. Do Lisbony miał dotrzeć w listopadzie 2021 r. Jednak jak to zwykle bywa życie napisało dla niego nieco inny scenariusz.

Na razie Maniek jest w Madrycie, a w zasadzie już wsytartował z Madrytu. Po drodze spotkał się z Łukaszem Piszczkiem, Robertem Lewandowskim, Arkiem Milikiem. Teraz kolej na Portugalię i Lizbonę (cel podróży, do którego zostało około 500 km).

Maniek spędził Święta w drodze do Madrytu, aby tam przywitać Nowy Rok. Musiał jednak pozostać w tym miejscu na 10 dni, gdyż test na COVID-a okazał się pozytywny i wędrowiec stoczył kolejną ciężką walkę. Jest już dobrze. Maniek postanowił ruszyć w dalszą drogę, zwalniając jednak nieco tempa, gdyż choroba mocno go wyczerpała.

Po zakończeniu wyprawy planowane jest wydanie specjalnego albumu, książki oraz seria wywiadów. Maniek chce także wrócić do pracy w nanomax, gdzie będzie prowadził social-media tej marki oraz sklep internetowy.