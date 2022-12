Wojskowa współpraca Iranu i Rosji trwa od lat, ale Zachód, który był zajęty negocjowaniem porozumienia nuklearnego z Teheranem dostrzegł ją dopiero wtedy, gdy irańskie drony trafiły na Ukrainę - pisze w środę izraelski dziennik "Jerusalem Post".

Współpraca militarna Moskwy i Teheranu zaniepokoiła ostatnio Stany Zjednoczone. W sobotę rzecznik Rady Bezpieczeństwa przy Białym Domu John Kirby powiedział, że Rosja i Iran zacieśniają współpracę i planują również wspólne szkolenia, a ich stosunki przekształciły się w "pełne partnerstwo militarne".

Kirby powiedział też, że zacieśnianie tej współpracy stanowi zagrożenie dla światowego bezpieczeństwa - przypomina "Jerusalem Post".

Joel Guzanski, ekspert izraelskiego Krajowego Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem i były członek Narodowej Rady Bezpieczeństwa Izraela powiedział, że Zachód zaczął zastanawiać się nad zagrożeniem, jakie stanowi Iran dopiero wtedy, gdy ryzyko to stało się bardziej bezpośrednie.

W listopadzie szefowa KE Ursula von der Leyen powiedziała uczestnikom konferencji bezpieczeństwa w Bahrajnie, że Unii Europejskiej "zbyt dużo czasu zajęło zrozumienie prostego faktu", że podczas gdy Zachód zajęty był zapobieganiem rozwojowi irańskiego programu nuklearnego, Teheran pracował nad innymi rodzajami broni, od pocisków rakietowych po drony - pisze izraelski dziennik.

Guzanski zwraca uwagę, że niepokojące jest też to, co Iran otrzyma od Rosji w zamian za pomaganie jej podczas inwazji na Ukrainie. "Może to być kilka rzeczy: od wszelkich rodzajów broni, jaką mają Rosjanie, po pieniądze".

"Obawiam się, że może to być też pomoc w obszarze nuklearnym i tu Izrael powinien się bardzo zaniepokoić. Oś łącząca Iran i Rosję staje się coraz silniejsza" - dodaje Guzanski.

Autor książki "Na Bliskim Wschodzie: perspektywy wywiadowcze" Avi Melamed ocenia, że gdy "świat patrzył w drugą stronę" Iran tak dalece rozwinął różne rodzaje broni, że "zmienił równowagę sił na Bliskim Wschodzie".