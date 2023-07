Dokończona zostanie rewitalizacja leśnego amfiteatru w Lipniku, peryferyjnej dzielnicy Bielska-Białej. Nadleśnictwo Bielsko rozstrzygnęło przetarg na sfinalizowanie prac i wybrało wykonawcę – powiedział we wtorek PAP rzecznik nadleśnictwa Tomasz Gawęda.

"Było to możliwe, ponieważ bielski samorząd, który partycypuje w kosztach, dołożył z własnego budżetu 1,8 mln zł" - powiedział PAP Gawęda.

Na przetarg, który ogłosili leśnicy, napłynęła tylko jedna propozycja. Złożyła ją firma z Żywca, która wyceniła prace na 2,6 mln zł brutto. To więcej niż chcieli wydać inwestorzy. Bielscy radni na sesji 20 czerwca zgodzili się jednak dołożyć brakujące 1,8 mln zł, by doprowadzić wreszcie renowację do finału. To z kolei pozwoliło obecnie leśnikom przyjąć złożoną ofertę.

Tomasz Gawęda poinformował we wtorek PAP, że umowa zostanie podpisana w najbliższym czasie. "Czekamy jeszcze na zabezpieczenie umowy przez wykonawcę. Podpisanie może nastąpić w tym tygodniu lub w przyszłym" - powiedział.

Jak zaznaczył, nowy wykonawca będzie miał na dokończenie prac cztery miesiące. Amfiteatr mogłoby być ukończony jesienią.

W zamierzeniach samorządu i leśników amfiteatr, znajdujący się przy niebieskim szlaku turystycznym na Magurkę Wilkowicką, ma być miejscem wypoczynku oraz spotkań społecznych i kulturalnych. O jego remont zabiegali mieszkańcy Lipnika. Starali się na ten cel pozyskać fundusze m.in. z budżetu obywatelskiego, ale było to niemożliwe z przyczyn formalnych. Inwestycja przekraczała limity finansowe, a jednocześnie teren, na którym się znajduje, nie należy wyłącznie do gminy Bielsko-Biała, a m.in. także do nadleśnictwa.

Rewitalizacja amfiteatru ruszyła w maju 2020 r. Pandemia spowodowała, że wystąpiły opóźnienia w pracach. Termin zakończenia, wyznaczony na jesień 2020 r. nie został dotrzymany. Był wielokrotnie przesuwany. Wykonawca uzasadniał opóźnienia m.in. skutkami pandemii, ostrą zimą i deszczową wiosną. Ostatecznie umowa została przez nadleśnictwo wypowiedziana jesienią 2021 roku.

Gawęda powiedział, że część zadania została wykonana, ale niezbędne będą są poprawki, a nawet rozbiórki, bo poprzednia firma wykonała niektóre prace niezgodnie z projektem. W amfiteatrze gotowe są już wiaty i plac przy nich. Trzeba dokończyć schody oraz wykonać jeden mur oporowy oraz drogę łączącą plac dolny i górny, a także obłożyć kamieniem widownię i przymocować siedziska.

Kamienny amfiteatr, przypominający nieco teatr grecki, zbudowany został na niewielkiej polanie w 1938 roku z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu. Niegdyś teren ten był oświetlony. Stanowił centrum rekreacji.