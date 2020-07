Jesienią ok. 80 tys. firm będzie przystępować do PPK

Wiceprezes wskazał, że w kolejnym etapie wdrażania powszechnego systemu oszczędzania na emerytury, do PPK będą przystępować jednocześnie firmy II fazy (zatrudniające od 50 do 249 pracowników) oraz III fazy (zatrudniające od 20 do 49 osób).

Przypomniał, że tzw. średniaki miały przystąpić do PPK już wiosną tego roku, ale ze względu na epidemię koronawirusa termin przesunięto. "To oznacza, że jesienią będzie przystępowało do PPK ok. 80 tys. przedsiębiorstw: 20 tys. z fazy II i ok. 60 tys. z fazy III" - powiedział. Dodał, że do 27 października 2020 r. mają one czas na zawarcie umowy o zarządzanie PPK, a do 10 listopada - umowy o prowadzenie. Po zawarciu tych umów na rachunki uczestników PPK trafią pierwsze wpłaty.

Wskazał też, że mimo przesunięcia, duża część firm z fazy II, blisko połowa, podpisało już umowy o zarządzanie, cześć nawet odprowadza za pracowników składki. Zaznaczył jednak, że na tej podstawie nie można wyciągać wniosków o partycypacji w kolejnych etapach, bo nie jest to liczba reprezentatywna, gdyż "w dużej mierze odegrała tu rolę świadomość pracodawców, którzy chcieli dać pracownikom możliwość oszczędzania na emeryturę".

Zapytany o to, czy jednocześnie przystępowanie do PPK II i III fazy nie będzie stanowiło problemu organizacyjnego, Marczuk powiedział, że "instytucje finansowe zarządzające PPK będą miały jesienią więcej pracy, ale z drugiej strony otrzymały więcej czasu na przygotowanie się do tego procesu". Wskazał też, że dla firm nie powinno to być problemem, ponieważ terminy były wcześniej ogłaszane.

Pytany z kolei o to, czy osłabienie gospodarcze spowodowane pandemią przełoży się na uczestnictwo w PPK, wskazał, że "może być nieco trudniej ze względu na rynek pracy, bo np. pracownicy bardziej skrupulatnie będą liczyć swój dochód netto i mogą być mniej skłonni do oszczędzania". Z drugiej jednak strony - jak podkreślił - wzrosła świadomość konieczności posiadania dodatkowych oszczędności na "czarną godzinę".

Zaznaczył, że z czasem partycypacja będzie rosnąć. "Można zakładać, że uczestnictwo w podmiotach, które jesienią zaczną przystępować do PPK oscylować będzie wokół wyniku z pierwszego etapu wdrożenia programu PPK, czyli w okolicach 35-45 proc." - wskazał.

Dodał, że duży wpływ na wyniki partycypacji będzie miała tzw. IV faza przystępowania do PPK, kiedy do systemu zaczną być włączane instytucje publiczne. Przypomniał, że zgodnie z ustawą o PPK proces ten rozpocznie się od stycznia 2021 r. Umowy o zarządzanie instytucje powinny zawrzeć najpóźniej do 26 marca 2021 r., a o prowadzenie - do 10 kwietnia 2021 r.