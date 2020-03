Jeśli Ukraina zamknie granicę, w Polsce pogłębią się braki kadrowe

- W tym momencie na Ukrainie został potwierdzony jeden przypadek koronawirusa. W obawie przed rozprzestrzenianiem się choroby, rząd podejmuje działania mające na celu minimalizowanie ryzyka. Jeżeli decyzja o zamknięciu granic zostanie potwierdzona, to oczywiście odbije się na pracodawcach w Polsce, którzy czekają na ukraińskich pracowników. Te osoby utkną na granicy i nie będą mogły podjąć pracy w naszym kraju, co będzie skutkowało wstrzymaniem prac. Z dostępnych na tę chwilę informacji wynika, że kwarantanna ma obowiązywać do 30 marca – mówi Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

Z informacji podawanych w ukraińskich mediach wynika, że decyzja dotycząca zamknięcia granic Ukrainy z Unią Europejską jeszcze nie zapadła i ma być dyskutowana na specjalnym posiedzeniu. Nie wiadomo jednak czy i kiedy dokładnie ta decyzja zacznie obowiązywać.

Poza zamknięciem granic, rząd na Ukrainie zdecydował już o wprowadzeniu 3-tygodniowej kwarantanny w kraju. Do 3 kwietnia br. zamknięte są szkoły i uczelnie. Zakazano również organizowania imprez z udziałem co najmniej 200 osób. Zawieszone są też połączenia lotnicze z Włochami.