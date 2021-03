Jest alternatywa dla terminali płatniczych - karta wpłatnicza

Jest to zatem rozwiązanie zarówno dla przedsiębiorców i usługodawców, takich jak masażyści, korepetytorzy, hydraulicy, kelnerzy, tzw. złote rączki, księża, organizatorzy zbiórek ulicznych, etc. jak i dla klienta indywidualnego.

Powstanie karty wpłatniczej nierozerwalnie związane jest z COVID-19 i dynamicznym zwiększeniem liczby transakcji bezgotówkowych w okresie ostatnich 12 miesięcy na całym świecie. Największą dynamikę notuje właśnie Polska, obok Wielkiej Brytanii. Rezygnacja z rozliczeń gotówkowych, implikuje wykluczenie dla milionów osób na całym świecie, które nie posiadają terminala do rozliczeń bezgotówkowych. W związku z tym, setki milionów transakcji na świecie nie dochodzi do skutku.

Karta nie wymaga zasilania elektrycznego, nie wiąże się z zawieraniem skomplikowanej umowy i dzierżawą sprzętu. Jest małych rozmiarów, przez co poręczna i wygodna w użyciu. Kwota abonamentu to 4,99 zł miesięcznie. Co ważne, zrzutka.pl nigdy nie obciąży posiadacza karty żadnymi dodatkowymi opłatami. Dodatkowo, prosty interfejs zarządzania kartą pozwala w dowolnym momencie, w zależności od potrzeby, włączać i wyłączać jej subskrypcję. Jeśli użytkownik nie opłaci abonamentu, to karta i subskrypcja ulegną samoistnej dezaktywacji.

Jak działa karta wpłatnicza?

Karta swoim działaniem przypomina mini-terminal. Wystarczy przyłożyć do niej telefon, aby na jego ekranie pojawił się wybór dogodnej metody płatności, m.in. Blik, przelew, etc. Ważne, telefon musi mieć włączoną funkcję NFC. Jeśli ta opcja jest niedostępna, to wystarczy nakierować aparat telefonu na kod QR umieszczony na karcie. Po wybraniu kwoty i zrealizowaniu płatności, właściciel karty wpłatniczej otrzymuje wpłatę (zwykle w ciągu mniej niż minuty) w saldo swojej, powiązanej z kartą, zrzutki - każda karta wpłatnicza musi być powiązana z indywidualną zrzutką, pełniącą dla niej rolę elektronicznej portmonetki.

Wydawca karty Zrzutka.pl posiada licencję Krajowej Instytucji Płatniczej wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) – zrzutka.pl wpisana jest do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP48/2019, dzięki czemu użytkownicy i klienci mają gwarancję bezpieczeństwa i zachowania najwyższych standardów rynkowych.