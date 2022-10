Od kilku lat trwają pracę nad kształtem systemu kaucyjnego. Na początku października na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano kolejny projekt ustawy.

System kaucyjny: Jest kolejny projekt ustawy, fot. shutterstock

System kaucyjny w Polsce - projekt ustawy

Prace nad projektem systemu kaucyjnego nabierają tempa. 7 października 2022 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się nowa wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach.

Jacek Ozdoba, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, informował wcześniej, że pojawią się modyfikacje tej ustawy.

System kaucyjny: opakowania na napoje

- W projekcie ustawy przewidziano wprowadzenie systemu kaucyjnego obejmującego opakowania na napoje z tworzyw sztucznych. Projekt ustawy określa wymagania dotyczące utworzenia i prowadzenia systemu kaucyjnego, który będzie wspomagać selektywne zbieranie odpadów powstałych z tych opakowań. Ze względu na konieczność identyfikacji, opakowania na jakie napoje zostaną objęte systemem kaucyjnym, oraz w związku z zapewnieniem braku rozbieżności interpretacyjnych w ustawie zaproponowano wprowadzenie definicji „opakowania na napoje”. Wskazano, że opakowaniem na napoje jest opakowanie na płyn przeznaczony do bezpośredniego wypicia, bez konieczności poddania go dalszej obróbce, w szczególności woda, sok, nektar, mleko, jogurt i inny pitny produkt mleczny, napój alkoholowy, z wyłączeniem produktów leczniczych - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

- W projekcie ustawy zaproponowano także objęcie systemem kaucyjnym opakowań szklanych na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5l, ponieważ już obecnie funkcjonują takie systemy tworzone głównie przez browary. Nie są to jednak systemy uregulowane przepisami prawa oraz nie podlegają ewidencji i sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami. Dlatego będą one wymagały dostosowania się do podstawowych warunków dotyczących systemu kaucyjnego określonych przepisami projektowanej ustawy. Aby projektowany system był efektywny, ważne jest, aby objął szeroką grupę danego rodzaju opakowań. Należy zauważyć, że opakowania szklane na napoje rzadko przekraczają pojemność 1,5l. Jest to więc pojemność, która pozwoli objąć systemem kaucyjnym większość wprowadzających napoje w tego rodzaju opakowaniach - informują autorzy uzasadnienia.

- Dodatkowo należy pamiętać, że puszki aluminiowe stanowią około 30% opakowań napojowych na rynku polskim. Objęcie tego rodzaju opakowań systemem kaucyjnym spowoduje nie tylko wzrost osiąganych poziomów zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych z aluminium, ale także wpłynie korzystnie ekonomicznie na wprowadzany system kaucyjny oraz zwiększy wygodę dla konsumentów. Dzięki włączeniu puszek aluminiowych do systemu kaucyjnego, zebrane, a następnie poddane recyklingowi będą odpady powstające z tych opakowań, które dziś najczęściej zaśmiecają tereny publiczne - dodają.

System kaucyjny: jaka nazwa?

- W praktyce gospodarczej przyjęło się używać określenia „system kaucyjny” dla opakowań wielokrotnego użytku oraz określenia „system depozytowy” dla opakowań jednorazowego użytku. Projektowana ustawa przyjmuje jednak jedno określenie „system kaucyjny” zarówno w odniesieniu do opakowań wielokrotnego użytku, jak i jednorazowego użytku. Ujednolicenie nazewnictwa ma na celu uproszczenie całości systemu oraz jednoczesne zapewnienie jednoznacznej identyfikacji tego systemu przez użytkowników. Przez system kaucyjny należy rozumieć system, w którym przy sprzedaży produktów w opakowaniach na napoje będących napojami pobierana jest opłata, która jest zwracana w momencie zwrotu opakowań lub odpadów opakowaniowych bez konieczności okazania paragonu potwierdzającego wcześniejsze uiszczenie kaucji. Nieodebrana kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie systemu kaucyjnego - napisano w uzasadnieniu.

System kaucyjny powszechnie dostępny

W projekcie określono podstawowe warunki, które musi spełnić system kaucyjny tworzony przez podmiot reprezentujący wprowadzających napoje w opakowaniach. System kaucyjny powinien objąć obszar całego kraju i być powszechnie dostępny, przez co m.in. konsumentom łatwiej będzie przekazać opakowanie lub odpad opakowaniowy powstały z opakowania objętego systemem kaucyjnym. Ponadto utworzony system ma być powszechny i równie dostępny dla jednostek handlu detalicznego i hurtowego oraz innych punktów odbierających opakowania i odpady opakowaniowe objęte systemem kaucyjnym, bez względu na ich powierzchnię, a także dla wprowadzających napoje w opakowaniach.

Projekt ustawy nie określa liczby tworzonych systemów kaucyjnych, a tym samym liczby podmiotów reprezentujących wprowadzającego lub grupę wprowadzających napoje w opakowaniach. Tym samym dopuszcza się możliwość utworzenia dwóch lub więcej systemów kaucyjnych

Handel a system kaucyjny

Jak czytamy w uzasadnieniu, zaproponowane przepisy zobowiązują każdą jednostkę handlu detalicznego i hurtowego o powierzchni handlowej powyżej 200 m2 , w której oferowane są użytkownikom produkty w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym, do odbierania pustych opakowań i odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań objętych systemem kaucyjnym oraz do zwrotu kaucji. Są to na tyle duże powierzchnie, że pozwolą one na magazynowanie zebranych opakowań bez uciążliwości.

- Mniejsze jednostki handlowe będą mogły odbierać te opakowania i odpady opakowaniowe, a zarazem zwracać kaucję na zasadzie dobrowolności. Wszystkie jednostki handlowe będą natomiast obowiązane do pobierania kaucji. Zasady pobierania i zwracania kaucji nie zostały doprecyzowane w projekcie ustawy. Wskazano jednak, że kaucja będzie stanowiła określoną kwotę pieniężną, która zostanie pobrana w momencie sprzedaży napoju w opakowaniu, objętym systemem kaucyjnym i zwrócona w momencie zwrotu pustego opakowania lub odpadu opakowaniowego powstałego z opakowania objętego systemem kaucyjnym. Nie dopuszcza się zatem zwrotu kaucji w innej postaci, np. w formie bonu czy vouchera na realizację przyszłych zakupów w danym sklepie bądź sieci sklepów. Należy zatem przyjąć, że jednostka handlowa będzie naliczała kaucję na paragonie, na którym widniał będzie zakupiony produkt w opakowaniu objętym systemem kaucyjnym, czyli w taki sposób, jak ma to miejsce obecnie przy nieuregulowanych prawnie systemach kaucyjnych - tłumaczą autorzy projektu.

- Z kolei kaucja będzie uiszczana przez użytkownika końcowego w momencie zapłaty za zakupy, tj. łącznie. Natomiast w przypadku zwrotu opakowań lub odpadów opakowaniowych możliwe jest kilka rozwiązań. Odbiór takich opakowań może następować w kasach obsługowych lub w specjalnie przygotowanych do tego miejscach na zasadzie zbiórki ręcznej. Nie jest też wykluczona zbiórka automatyczna, czyli z wykorzystaniem tzw. butelkomatów. W ramach systemów kaucyjnych możliwe jest także zastosowanie zbiórki mieszanej. Szczególnie w przypadku zbiórki zautomatyzowanej nie można jednoznacznie stwierdzić, na jakich zasadach będzie odbywało się zwracanie kaucji - dodają.

Po co jest tworzony system kaucyjny?

- Utworzenie systemu kaucyjnego wspomoże osiągnięcie celu selektywnego zbierania oraz recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych opakowań napojów wykonanych z tworzyw sztucznych, a także ułatwi wielokrotne użycie opakowań szklanych. W założeniu projektodawcy system kaucyjny stanie się bodźcem finansowym dla konsumentów, który spowoduje, że zamiast wyrzucania butelek po napojach objętych tym systemem, będą je oddawali do jednostek handlu detalicznego w celu odzyskania uiszczonej wcześniej kaucji - informują autorzy projektu.

- System kaucyjny, oprócz umożliwienia realizacji obowiązków wynikających z dyrektywy SUP, ma być także elementem wsparcia systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (zwany dalej „ROP”), w ramach którego przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach są obowiązani do zagospodarowania odpadów powstałych z wprowadzonych przez nich do obrotu opakowań - tłumaczą.

Nowy projekt ustawy o systemie kaucyjnym liczy 25 stron, a uzasadnienie projektu - 10 stron. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie systemu kaucyjnego został powierzony wojewódzkim inspektoratom ochrony środowiska. Jacek Ozdoba poinformował, że proces legislacyjny ma zakończyć się w tym roku.

