Rada Ministrów przyjęła projekt systemu kaucyjnego – przekazał wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba na Twitterze. Co to oznacza?

- To dobry znak, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczący tzw. systemu kaucyjnego. Miejmy nadzieje, że projekt niebawem trafi do Sejmu. System kaucyjny wydaje się być najefektywniejszym rozwiązaniem na selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych. To obecnie kluczowe dla wprowadzających napoje w butelkach z tworzyw sztucznych do 3 litrów; od 2025 roku muszą bowiem osiągnąć poziom zbiórki odpadów powstałych z takich butelek na poziomie 77%, a od 2029 roku, na poziomie 90%. Kluczowe pytanie jakie się pojawia, to data wdrożenia systemu. Wstępna data skorelowana z ww. obowiązkiem to 2025 roku; jej utrzymanie będzie bardzo trudne, ze względu na organizacyjne i logistyczne przygotowania do uruchomienia systemu, jakie muszą być poczynione – mówi nam Katarzyna Barańska, liderka Zespołu Dekarbonizacji w kancelarii Osborne Clarke.