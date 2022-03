Jest projekt ustawy o pomocy Ukraińcom. Będzie legalny pobyt na 18 miesięcy i dopłaty

Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, którego na kraju dopuścił się Władimir Putin. Gwarantuje on wsparcie finansowe dla Polaków przyjmujących rodziny z Ukrainy w wysokości 40 zł na dzień przez dwa miesiące. Uchodźcy będą legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy.

- Projekt ustawy ma za zadanie przede wszystkim zaproponować coś w rodzaju namiastki normalnego życia dla uchodźców przybyłych do Polski - mówił premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek po południu.

- Specjalna ustawa gwarantuje wsparcie dla Polaków, którzy przyjmują pod swój dach rodziny z Ukrainy, Polacy dzisiaj zdają egzamin z solidarności, tysiące polskich rodzin udzieliło schronienia dla naszych sąsiadów zza wschodniej granicy - powiedział premier.

Dodatki za przyjęcie uchodźców

- Ujęliśmy również w tej ustawie możliwość przekazania wsparcia finansowego rodzinom polskim, Polakom, którzy pod swój dach, do swojego domu przyjęli rodziny ukraińskie - poinformował Morawiecki. - To 40 złotych dziennie, czyli około 1200 złotych miesięcznie, które będzie trafiało do tych osób, które przyjęły osoby z Ukrainy, za pośrednictwem samorządów - dodał i przekazał, że to wsparcie będzie obowiązywało przez okres dwóch miesięcy.

Legalny pobyt na 18 miesięcy

- Uchodźcy z Ukrainy muszą wiedzieć, że są na czas wojny bezpieczni, że mogą u nas w miarę normalnie żyć - mówił podczas konferencji prasowej premier. Jak dodał, dzięki tej ustawie obywatele Ukrainy będą mogli przebywać w Polsce legalnie przez 18 miesięcy. W tym czasie będą mogli podejmować pracę. Jeśli zajdzie taka konieczność, kres ten będzie mógł zostać wydłużony o kolejne 18 miesięcy – do 3 lat.

Szef rządu mówił także o wsparciu dla samorządów. - Robimy specjalną rezerwę celową, która będzie poprzez wojewodów dystrybuowana do samorządów, które będą miały swoje cele określone w kontekście tej ustawy - przekazał. - Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają wsparcie finansowe potrzebne do realizacji wszelkich dodatkowych zadań w zakresie dostępu np. dzieci i młodzieży do systemu edukacji czy w kontekście służby zdrowia - dodał.

Do Polski przybyło już milion uchodźców

Szef rządu stwierdził, że do Polski przybyło już ponad milion uchodźców z Ukrainy i będzie ich przybywać, bo "bombardowanie miast, wiosek, szkół, szpitali na Ukrainie przez wojska rosyjskie, przez ten barbarzyński reżim Putina cały czas trwa".

W ogromnej większości uchodźcami są kobiety i dzieci, bo mężczyźni pozostali w Ukrainie, żeby bronić kraju. Część z tych, którzy mieszkali w Polsce wróciła do kraju – dziś to według szacunków ok. 100 tys. osób, z których ponad 8- proc. stanowią mężczyźni. Do Ukrainy wróciły także kobiety, które wyjechały z Polski aby wspierać swoje rodziny, lub dołączyć do walk.