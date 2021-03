Jest ryzyko dużego osłabienia się złotego i wzrostu rentowności

"Za osłabieniem złotego stoi kilka czynników. Na pewno wśród nich jest lockdown i to, że sytuacja epidemiczna u nas wygląda wyjątkowo kiepsko na tle innych krajów. Ponadto globalne umocnienie dolara nie sprzyja walutom rynków wschodzących. Natomiast naczelnym powodem jest polityka pieniężna NBP, która jest bardzo ekspansywna i sugeruje zupełną niechęć do jej zacieśniania" - powiedział Przemysław Kwiecień.

"EUR/PLN testuje zatem maksima z jesieni ubiegłego roku. Pokonaliśmy już szczyty z marca, którym towarzyszyły silne spadki na giełdach. Teraz tych spadków nie ma, a rentowności obligacji rosną, zwłaszcza w USA, nie wywołując jednocześnie awersji do ryzyka. Jeśli taka awersja się pojawi, a zwykle pojawia się, kiedy nikt się tego nie spodziewa, złoty może się znacząco osłabić" - dodał.

Zwrócił uwagę, że w momencie istotnych spadów na giełdach w ubiegłym roku EUR/PLN ograniczany był przez poziom ok. 4,60. Obecnie kurs jest już powyżej tego poziomu, przez co najbliższym oporem będą dopiero okolice 5 zł za euro.

Do nadejścia fali awersji do ryzyka Kwiecień spodziewa się, że eurozłoty pozostanie na podwyższonym poziomie w okolicy 4,60/EUR.

W środę kurs EUR/PLN wzrósł o 0,3 proc. i znalazł się powyżej 4,635. Ostatnio taki poziom notowany był pod koniec października 2020 r. Również na kilkumiesięcznym maksimum znalazł się USD/PLN, rósł we środę o 0,5 proc. do 3,920. W tym czasie EUR/USD szedł w dół o 0,2 proc. do 1,182.

RYNEK DŁUGU

W środę rentowności krajowych SPW pozostawały bez większych zmian. Pod koniec dnia o 1-2 pb wzrosły dochodowości na środku i długim końcu krzywej.

"Na początku marca mówiliśmy o tym, że na rynku długu doszło do fundamentalnej zmiany. Niskie rentowności i mała zmienność to już przeszłość. Od tego czasu globalna presja na wzrosty rentowności jeszcze się nasiliła, przy czym u nas NBP rzucił wszystkie siły do tego, żeby te wzrosty zwalczać. Częściowo się to udało, nie widać wielkiej wyprzedaży krajowych SPW, jednak wzrosty rentowności nadal są dość istotnym ryzykiem" - powiedział Przemysław Kwiecień.